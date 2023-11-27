Küresel kripto para borsası Gate.io, rezerv kanıtı sunmaya başlıyor

Yayınlanma: 27.11.2023 - 17:18

Güncelleme: 27.11.2023 - 17:20

Küresel kripto para borsası Gate.io, Rezerv Kanıtı (PoR) raporlarıyla ilgili güncelleme yayımladı.

Gate.io’dan yapılan açıklamada, kullanıcı verilerinin değiştirilemediği ve manipüle edilemediği sıfır bilgi teknolojisinin (zk-SNARK’lar) rezerv kanıtı raporlarıyla ilgili kullanıcıları her anlamda güvende hissettireceği ifade edildi. Şeffaflık ve doğruluğa ek olarak kullanıcıların varlık ve kimliklerinin gizliliği korunurken veri sızıntısı, kimlik hırsızlığı ve diğer potansiyel tehditler de bertaraf edilebiliyor.

PİYASA DEĞERİNE GÖRE İLK 100 DİJİTAL VARLIK İÇİN KANIT SUNULACAK

Gate.io yeni dönemde piyasa değerine göre ilk 100 dijital varlığı kapsayan rezerv kanıtı (PoR) raporları oluşturacak. Düzenli olarak paylaşılacak bu raporlar bağımsız olarak kullanıcılar tarafından da doğrulanabilecek. Rezerv kanıtı raporları web sitesinde yayında kalacak.

Borsanın son yayınladığı rapora göre, önemli kripto para birimlerinden Bitcoin’de yüzde 123, Ethereum’da yüzde 116, toplamda ise tüm kullanıcı bakiyelerinin yüzde 115’i rezerv kanıtı sağlandı. Gate.io yaklaşık 2,7 milyar dolar olan kullanıcı bakiyelerine karşılık rezervlerinde 3,2 milyar dolar dijital varlık bulunduruyor.