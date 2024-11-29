Uzmanlardan Bitcoin tahmini: 200 bin doları aşacak!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 09:57

Güncelleme: 29.11.2024 - 09:57

New York merkezli yatırım bankası The Benchmark Company’nin analisti Mark Palmer, Bitcoin’in 2026 yılı sonuna kadar 225 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Palmer, bu artışın büyük ölçüde kurumsal yatırımcıların ilgisinden kaynaklanacağını belirtti. Ayrıca, Bitcoin’in 2024 sonuna kadar 100 bin dolara ulaşma ihtimali yüzde 73 olarak değerlendiriliyor.

Palmer’ın tahminine göre, Bitcoin’in mevcut seviyesi olan yaklaşık 95 bin dolardan yüzde 136 oranında bir artış göstermesi mümkün. Geçtiğimiz günlerde Standard Chartered Bank da Bitcoin için 200 bin dolar hedefi açıklamıştı. Analiste göre bu yükseliş özellikle emeklilik fonları gibi büyük ölçekli yatırımcıların Bitcoin’i portföylerine dahil etmesiyle desteklenecek.

KURUMSAL İLGİ ARTIYOR

Mark Palmer, Yahoo Finance’e verdiği röportajda Bitcoin’in altınla benzer bir gelişim süreci yaşayabileceğini ifade etti. 2000’li yıllarda altın borsa yatırım fonlarının portföylere dahil edilmesiyle altının yüzde 845 değer kazandığını hatırlatan Palmer, Bitcoin’in de benzer bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. “Yetersiz fonlanmış birçok emeklilik planı var. Bitcoin, potansiyel getirisi yüksek ve diğer varlıklarla düşük korelasyona sahip bir yatırım aracı. Bu nedenle portföylerde yer alması mantıklı” dedi.

Analist ayrıca, Bitcoin fiyatını destekleyen bir diğer önemli unsurun, madencilik ödüllerinin dört yılda bir yarıya indirildiği halving (yarılanma) süreçleri olduğunu belirtti. Palmer, önceki yarılanma dönemlerinde, etkinlik sonrası 14-16 aylık süreçte fiyat artışlarının görüldüğünü hatırlattı.

TRUMP’IN ETKİSİ VE DÜZENLEYİCİ BEKLENTİLER

Bitcoin yatırımcıları Donald Trump’ın olası ikinci başkanlık döneminde kripto paralar için daha elverişli bir düzenleyici ortam oluşabileceğini düşünüyor. Palmer, Trump’ın “kripto başkanı” olarak görülmesi ve düzenlemeleri hafifletme olasılığının Bitcoin için büyük bir avantaj sağlayacağını öne sürdü. Ayrıca, Trump’ın ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma ve Beyaz Saray’da bir “kripto çarı” atama fikrinin de yatırımcılar için pozitif bir sinyal olduğunu belirtti.

2024 İÇİN BEKLENTİLER

Polymarket gibi tahmin platformlarında Bitcoin’in 2024 sonuna kadar 100 bin dolara ulaşma ihtimali yüzde 73 olarak gösteriliyor. Deribit borsasında ise yatırımcılar, altı haneli fiyat seviyelerine ulaşma konusunda yoğun şekilde bahis yapıyor. Wall Street’in iddialı tahminleri, Trump’ın ikinci dönemine dair iyimser beklentilerle birleşerek Bitcoin piyasasında heyecan yaratıyor.