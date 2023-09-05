Küresel piyasalar büyüme verilerine odaklandı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:46

Güncelleme: 05.09.2023 - 09:46

Küresel çapta varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri yavaş yavaş azalırken, ülkelerin ekonomik aktivitesine dair işaretler veren PMI verilerinin resesyon olasılığına ilişkin sinyaller verip vermeyeceği yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında üzerindeki baskıyı hafiflettiğini belirterek, yılın geri kalanı için Banka'nın faiz artırmayacağına yönelik tahminlerin güç kazandığını söyledi.

ABD'de bugün ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyan fabrika siparişleri verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

EKONOMİDEKİ TOPARLANMA İVME KAYBETTİ

Öte yandan, bir süredir ekonomiyi canlandırmak amacıyla bir dizi teşviklerin duyurulduğu Çin'de bugün açıklanan veriler, ülke ekonomisindeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret etti.

Ülkede, Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51,8 ile beklentilerin altında kalması ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51,7'ye inmesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı azaldı.

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yüzde 0,1 azalışla günü 1.938,5 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinden işlem görüyor.

Enerji tarafında ise Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerine ekimde de devam edeceği endişeleriyle dün yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,1 artışla 88,8 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Brent petrol, yeni güne ise yatay seyirle başladı.

ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN ADIMLAR

Dün ABD'de tatil dolayısıyla kapalı olan piyasalarda bugün işlem gerçekleştirilecek. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlenirken, bugün bölge genelinde açıklanacak PMI ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün de devam edecek olan konuşması yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün Londra'da Avrupa Ekonomisi ve Finans Merkezi tarafından düzenlenen seminerde konuşan Lagarde, sadece enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmak değil, aynı zamanda orta vadeli enflasyon beklentilerinin süreç boyunca sabit kalmasını sağlamak için etkili bir şekilde iletişim kurmanın da çok önemli olduğunu kaydetti.

PMI VERİSİ ENDİŞELERİ ARTIRDI

Lagarde, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinin tutturulabilmesi için etkili bir iletişim kurmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Analistler, Lagarde'ın konuşmalarından alınacak sinyallerin, ECB'nin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,10, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay bir seyir izledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

Asya piyasalarında, Çin'den gelen verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından negatif bir seyir izliyor.

Ülkede cuma günü açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi PMI'ın 51,0 ile beklentileri aşmasının ekonomik aktiviteye dair güveni artırmasına karşın bugün açıklanan Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51,8 ile öngörülerin altında kalması ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51,7'ye inmesi ülke ekonomisine ilişkin endişeleri artırdı.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerin ülke ekonomisindeki toparlanmanın kırılgan olmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini vurguladı.

Japonya'da açıklanan verilere göre ise hizmet sektörü PMI, 54,3 ile beklentiler paralelinde gerçekleşti.

Öte yandan, bölge merkez bankalarından olan Avustralya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,10'da sabit bıraktığını duyurdu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.