Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor

03 Kasım 2022 Perşembe, 09:00

Fed, dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonu düşürme kararlılığı vurgulanırken, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin de dikkate alınacağı aktarıldı.

Fed Başkanı Powell ise faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirterek, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Nihai seviyenin beklenenden daha düşük olabileceği ve piyasalarda son günlerde dillendirilen "kısa süreli duraklama" beklentisinin ortadan kalkmasıyla New York borsası düşüşüe geçti.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 3 baz puanda dengelendi. Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösterirken, iki varlık arasındaki farkın genişlemesi resesyon riskini güçlendiriyor.

FED FAİZ ARTIRIMINI SÜRDÜRECEK

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 66 seviyesine çıkarken, bankanın yüzde 34 ihtimalle de 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan, dün Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına geri döndüğünü açıklamasının ardından buğday fiyatları yüzde 6,3 gerilerken, yeni günde de buğday vadeli işlem kontratları Chicago Ticaret Borsası'nda önceki kapanışın yüzde 1 altında 8,38 dolardan işlem görüyor.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 2,50, Nasdaq endeksi yüzde 3,36 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa tarafında, dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildi.

BoE'nin bugünkü kararlarına ilişkin piyasa beklentileri 75 baz puanlık artışa işaret etse de, 100 baz puanlık faiz artırım ihtimali de masada bulunuyor.

Öte yandan, Almanya'da federal ve eyalet hükümetleri, yüksek enerji fiyatları ve enflasyon karşısında tüketicileri ve şirketleri rahatlatmak için enerji fiyatlarına üst sınır getirilmesinde anlaştı.

Dün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Almanya'da işsizlik yüzde 5,5'te sabit kalırken, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 46,4'e gerileyerek, yavaşlamanın daha da derinleştiğine işaret etti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

Asya borsalarında, Fed’in faiz kararı sonrası satış ağırlıklı bir seyir izlense de, satış baskısının sınırlı kaldığı görülüyor.

Çin’in Mart 2023’te “sıfır Kovid-19” politikasını kaldırabileceğine yönelik haber akışı pay piyasalarındaki satış baskısını törpülüyor. Buna karşın ülkede açıklanan hizmet sektörü PMI ekimde 48,4'e gerileyerek sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,70 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalara işlem gerçekleştirilmedi.

BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ REKORUNU KIRDI

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 artışla 4.071,87 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırarken, bugün gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 artmasını bekliyor.

Dolar/TL dün yüzde 0,2 artışla 18,6287'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6160'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra, Avro Bölgesi'nde işsizlik, ABD'de ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.100 seviyesinin direnç, 4.000 ve 3.940 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.