Küresel piyasalar karışık seyrediyor

23 Aralık 2022 Cuma, 09:55

Küresel piyasalarda, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin sıkı para politikalarının devam edeceği endişelerini artırması ile karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de ilk tahminlerde yüzde 2,9 olarak açıklanan 3. çeyrek büyüme verisi dün yüzde 3,2'ye revize edildi. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları da 216 binle beklentilerin altında kaldı.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Beklenenden güçlü gelen ekonomik veriler sıkı para politikalarının süreceği endişelerini artırırken, pay piyasalarından çıkış hızlandı, küresel dolar talebi de arttı. Bu gelişme ile dolar endeksi 104,6'ya kadar yükselirken, altının ons fiyatı yüzde 1,2 düşüşle 1.792 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı da yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 84,2 dolardan 82,1 dolara indi.

New York borsasında dün teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,05, S&P 500 endeksi yüzde 1,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,18 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi sınırlı yükselişle yüzde 3,69'da dengelenirken, ABD'de endeks vadeli kontratlar bugün açıklanacak önemli veriler öncesi güne alıcılı başladı.

Avrupa tarafında da dün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 daraldı. İngiliz ekonomisine yönelik kötüleşen göstergeler, gelecek yıl için resesyon kaygılarını derinleştirdi. Bu durum Avrupa genelinde para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, yetkililerden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 50 baz puanlık faiz artırımlarına devam edeceği mesajları da gündemdeki yerini korudu.

AVRUPA BORSALARI DÜN SATICILI SEYİR İZLEDİ

Bu gelişmelerle Avrupa borsaları dün günü satıcılı bir seyirle tamamlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi dün 1,0570'e kadar gerilese de bugün yeniden 1,06'nın üzerinde hareket ediyor. 10 yıllık tahvil faizi Almanya ve Fransa'da yukarı yönlü hareketini sürdürerek 24 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

Wall Street endekslerinde perşembe günü teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan kayıpların ardından Asya Borsaları da yeni güne düşüşle başladı.

Çin ekonomisine yönelik zayıflık beklentileri de artan vaka sayıları ile gündemdeki yerini korurken, bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

YURT İÇİNDE MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İZLENDİ

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 9 düzeyinde bırakırken, Türkiye Varlık Fonu'nun 3 kamu bankasının her biri için 20 milyar liranın üzerinde sermaye artırımı gerçekleştireceği haberleri ile bankacılık sektörü hisselerinde hareketlilik arttı.

Bu gelişmelerle dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, tarihi zirvesini 5.515,67 puana taşırken, kapanış rekorunu da yüzde 0,33 geliştirdi ve günü 5.447,23 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,06'lık azalışla 18,6584'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6680'den işlem görüyor.

Analistler, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Japonya'da yükselen enflasyonun, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerin sürmesine neden olduğunu, pay piyasalarında da oynaklığın arttığını söyledi.

Bugünden itibaren başlayan Noel tatillerinin etkisiyle işlem hacimlerinin düşebileceğini belirten analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu arada İngiltere, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda piyasaları bugün Noel tatili dolayısıyla yarım gün işleme açık olacak.