Dolar ve Euro ne kadar oldu? (23 Aralık 2022)

23 Aralık 2022 Cuma, 09:45

Merkez Bankası (TCMB) faizi beklendiği üzere dün yüzde 9'da sabit tutarken, piyasalar bankanın önümüzdeki hafta yapacağı açıklama ile bankacılık sistemine sağladığı 1.1 trilyon civarındaki fonlamanın yapısında nasıl değişiklikler getireceğini izliyor.

TCMB her yıl aralık ayında para ve kur politikası metni açıklıyor ve burada döviz alım ihalelerinden TCMB'nin ikincil piyasada yapacağı Hazine tahvili alımlarına, açık piyasa işlmelerine kadar önümüzdeki yıla ilişkin detaylı bir metin paylaşıyor.

TCMB dünkü PPK'da da ilgili metne atıf yaparak "fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir" dedi.

TCMB 0.8 trilyon TL'si döviz ve altın cinsi swap, 0.3 trilyon TL'si açık piyasa işlemlerinden repo ile bankacılık sistemini fonluyor.

Swap ihalelerinde vade, haftalık ile 3 ay arasında değişirken, repoda sadece bir hafta vadede fonlama kullanılanıyor. TCMB'nin toplam fonlamasının ortalama maliyeti yüzde 9'a oldukça yakın.

DOLAR NE KADAR OLDU?

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu nisan ayında üç aylık repo ihalesi planladıklarını söylemiş ancak bu adım bugüne kadar gerçekleşmememişti.

Bugün iç piyasada kasım ayı yabancı ziyaretçi sayısı takip edilecek. Küresel piyasalarda yeni yıl öncesi hacimler daralmaya başladı.

TL bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık iki aydan fazla süredir 18.6 etrafında yatay bir seyir izliyor. TL'nin dolar karşısında son bir aylık değer kaybı yüzde 0.3 seviyesinde. Tarihi zirvenin 18.6850 seviyesinde bulunduğu dolar/TL'de bu sabah kotasyonlar saat 08.52'de 18.6700/18.6750 seviyesinde.

EURO TL NE KADR OLDU?

Serbest piyasada 19,8040 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,8060 lira olarak belirlendi.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?

Güne 1,0598 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:23 itibarıyla yüzde 0,06 artışla 1,0604'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0573, en yüksek 1,0659 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0599 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 30.11.2022 tarihinde 1,0290 ile son bir ayın en düşük, 15.12.2022 tarihinde ise 1,0736 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının siyasi etkileri de izlenmeye devam ediliyor.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

Net asgari ücret 2023 yılı için 8.507 TL olarak belirlenirken, bir önceki yılların aksine karara imza atmayan işçi tarafı temsilcisi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ücretin geçim şartlarını karşılamadığını söyledi.

Erdoğan asgari ücretin belirlenmesinde geçmiş kayıpları telefi edecek ve önümüzdeki dönem için "enflasyon öngörülerini" destekleyecek bir yaklaşım benimsendiklerini belirterek, "Enflasyonu (2023) yıl ortasında yüzde 30, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız" dedi.

Seçimin en geç Haziran 2023'te gerçekleşecek olması, yüzde 85 seviyesindeki enflasyona doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle asgari ücret, EYT ile memur ve emeklilere yapılacak maaş artışları piyasada izlenmeye devam ediliyor. Ayrıca sürecin Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu'na etkileri de izleniyor.

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi, "Bu durumda asgari ücret artışının özel sektörde diğer ücretlerin ne ölçüde takip edeceğine bağlı olarak olası etkinin 5.5-10.0 puan aralığında olabileceğini düşünüyorum. Ancak piyasanın enflasyon tahminlerinde asgari ücret artışı belli ölçüde fiyatlanmış olduğundan ilave etkisi daha sınırlı kalacaktır" dedi.

İşçi tarafı asgari ücretin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini de savunuyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya mevcut kur seviyesi ve istihdam maliyetleriyle Bangladeş, Vietnam, Hindistan ve Kamboçya gibi rakip üreticilere karşı Türk tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin fiyat tutturamayacağını belirterek; müşterilerin diğer ülkelere kayacağını ve küresel resesyonun da etkisiyle önümüzdeki altı ayda siparişlerde yüzde 20-30 düşüş beklediklerini söyledi.