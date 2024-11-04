Küresel piyasalar pozitif yönde: Gözler ABD seçimleri ve Fed faiz kararında

Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:36

Güncelleme: 04.11.2024 - 09:36

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı, odak ise ABD Başkanlık seçimleri ve Fed’in faiz kararında. Yurtiçinde de ekim ayı enflasyon verisi öne çıkarken, teknoloji sektöründe güçlü finansal sonuçlarla küresel piyasalarda yükselen risk iştahı yeni haftada da sürüyor.

GÖZLE ABD SEÇİMLERİNDE

ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimleri, piyasalar için yakından takip ediliyor. Real Clear Politics'in son anketlerine göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'in hafifçe önünde yer alıyor. Trump seçilirse yeni tarifeler getirmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı planlarken, Harris ise mevcut politikaların devamını amaçlıyor.

Seçim sonrası, perşembe günü Fed'in faiz kararı açıklanacak. ABD’de yumuşak iniş beklentileri devam ederken, tarım dışı istihdamın ekimde beklenenden az artması ve işsizlik oranının sabit kalması piyasaların dikkatini çekiyor. Ortalama saatlik kazançların beklentilerin üzerinde artması da Fed’in faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Analistlere göre, 25 baz puanlık bir faiz indirimi neredeyse kesin görünüyor.

ECB FAİZ İNDİRİMİ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

ABD'de Amazon ve Intel gibi büyük firmalar güçlü bilanço sonuçları açıklarken, Apple’ın Çin’deki satışlardaki yavaşlama hisse fiyatlarına olumsuz yansıdı. Avrupa’da ise, ECB'nin faiz indirim hızına dair belirsizlikler sürüyor. İngiltere Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.

Asya piyasalarında ABD seçimlerinin etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, Çin'deki mali teşvik kararlarının ABD seçim sonuçlarına bağlı olacağı belirtiliyor.

Yurtiçinde, Borsa İstanbul haftayı yükselişle açarken, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu bir basamak yükseltmesi dikkat çekti.