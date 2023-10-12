Küresel piyasalar primlendi

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:00

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:00

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar dünya genelinde tedirginliğe neden olmayı sürdürürken, yoğunlaşan makroekonomik veri takvimi de yakından takip ediliyor.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artsa da bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin gerilemeyi sürdürdüğü öngörülüyor.

Bununla birlikte, geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin de beklentileri aşması yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, dün akşam açıklanan Fed'in toplantı tutanaklarında ekonomik görünüme ilişkin yüksek belirsizliğin bankayı temkinli olmaya ittiğini ortaya koydu.

PARA POLİTİKASININ BİR SÜRE DAHA KISITLAYICI

Tüm Fed yetkililerinin "dikkatli şekilde ilerleyecek konumda bulundukları" konusunda aynı fikirde olduğu belirtilen tutanaklarda, yetkililerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefine doğru indiğinden emin olunana kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, finansal piyasalardaki sıkılaşmanın Fed'in faiz oranlarıyla ilgili daha fazla adım atmadan önce ne olacağını "izleyip görmesine" izin verebileceğini bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyondaki düşüş durmadıkça Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesine gerek olmadığını belirterek, "Bugün faiz oranları konusunda daha fazla bir şey yapmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisinin iyi bir rotada olduğunu kaydederek, "ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşünüyorum. Buna yönelik riskler tabii ki var ve küresel şoklar bu riskler arasında. Yumuşak inişin kesin olacağını söylemiyorum ama bunun en muhtemel rota olduğu yönündeki düşüncem devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TAHVİL FAİZİ 24 BAZ PUAN GERİLEDİ

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir dün de güçlü kalmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,56'ya indi ve böylece hafta başından bu yana yaklaşık 24 baz puan geriledi.

Para piyasalarındaki Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler de böylelikle güçlenmeyi sürdürürken, bankanın yüzde 91 ihtimalle faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyor.

Emtia piyasalarında ise oynaklık devam ediyor. Dün akşam ABD'de açıklanan verilere göre petrol stoklarının geçen hafta 12,94 milyon varille 1,3 milyon varil olan stok artışı tahmininin oldukça üzerinde gelmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 2,2 gerileyerek 85,1 dolara indi.

ONS ALTIN YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 yükselmesinin ardından bugün de yüzde 0,3 artışla 1.880 dolara çıkarken, söz konusu seyirde Fed yetkililerin açıklamaları ve Orta Doğu'da yükselen tansiyonla birlikte güçlenen güvenli liman arayışı etkili oluyor.

Bu gelişmelerle, dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.

ECB'nin ağustos ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, Evro bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e, gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseldi.

Analistler, enflasyon beklentilerinin sınırlı da olsa artmasının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini ifade etti.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,30 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

NEW YORK BORSASI ALICILI SEYİR

New York borsasındaki alıcılı seyir yeni günde Asya pay piyasalarına da taşınırken, Çin hükümetine bağlı Hujin Investment'ın ülkenin en büyük bankasındaki payını artırması risk iştahını destekledi.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ÜFE eylülde aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 2 artarak beklentilerin oldukça altında kaldı. Ülkede çekirdek makine siparişleri de aylık yüzde 0,5 gerileyerek öngörüleri karşılayamadı.

Analistler, söz konusu verilerin Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gevşek para politikası uygulamasına devam etmesi için desteklediğini bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artış gösterdi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kaybıyla günü 8.330,64 puandan tamamladı.

DOLAR TL YÜKSELİŞTE

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla günü 27,7029'dan tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,7480 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de TÜFE, haftalık işsizlik başvuruları ve hazine nakit dengesi verilerinin yanı sıra İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.550 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.080 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.