Küresel piyasalarda emtia dengesi değişti: Petrol çakıldı, altın direndi, gümüş tırmandı

Spot altın fiyatı ons başına 4 bin 542 dolar seviyesinde işlem gördü. Günlük bazda yüzde 0,04 gerileyen altın, güçlü dolar endeksine rağmen sert kayıp yaşamadı.

Spot gümüş ise ons başına 76,65 dolara yükselerek günlük bazda yüzde 1’in üzerinde değer kazandı.

PETROL FİYATLARINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti.

Gün içinde 109 dolara yaklaşan Brent petrol, daha sonra 103 doların altına geriledi. ABD ile İran arasındaki görüşmelerde anlaşmaya yaklaşılabileceği beklentileri, jeopolitik risk algısını düşürdü.

Bu gelişme, altına yönelik güvenli liman talebini sınırlayan başlıca unsur oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın “uluslararası ve ücretsiz geçiş koridoru olarak kalması gerektiğini” söylemesi dikkat çekti. Ancak İran’ın uranyum stoku ve olası geçiş ücretlerine ilişkin tartışmalar risk unsuru olmaya devam ediyor.

ABD VERİLERİ KARIŞIK SİNYALLER VERDİ

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 209 bine gerilerken, Philadelphia Fed imalat endeksi sert düşüş kaydetti.

Nisan ayında konut başlangıçları yüzde 2,8 azalırken, inşaat izinlerinde yüzde 5,8 artış görüldü.

ABD imalat PMI verisi 55,3 seviyesine yükselirken, hizmet PMI ise 50,9’a gerileyerek ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali verdi.

WALL STREET PETROL DÜŞÜŞÜYLE DESTEK BULDU

Petrol fiyatlarındaki gerileme Wall Street endekslerine olumlu yansıdı.

Dow Jones yüzde 0,6 yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq günü artıda tamamladı.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,6 seviyesinde işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskısını azaltabileceği beklentisi tahvil piyasasını destekledi.

GÜÇLÜ DOLAR ALTIN FİYATLARINI SINIRLIYOR

ABD dolar endeksi küresel piyasalarda güçlü görünümünü korudu.

Doların güçlü seyri, altın fiyatlarının yükselişini sınırlayan en önemli faktörlerden biri olarak öne çıktı.

ALTINDA KRİTİK DİRENÇ, GÜMÜŞTE YENİ HEDEFLER

Teknik analizlere göre altın için 4 bin 550-4 bin 600 dolar bandı kritik direnç bölgesi olarak izleniyor.

Bu seviyenin aşılması halinde 4 bin 660 ve 4 bin 680 dolar hedefleri gündeme gelebilir.

Analistler, aşağı yönlü hareketlerde 4 bin 489 dolar seviyesini önemli destek noktası olarak gösteriyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının artabileceği belirtiliyor.

Gümüşte ise 77-78 dolar bandının aşılması durumunda yükselişin hız kazanabileceği, güçlü alımların devam etmesi halinde 85 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

PİYASALAR FED VE ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI

Jeopolitik risklerin kısa vadede azalmasıyla birlikte yatırımcıların yeniden faiz politikalarına, enflasyon verilerine ve merkez bankalarının açıklamalarına odaklandığı belirtiliyor.

Analistler, özellikle Fed’in faiz politikası ve dolar hareketlerinin önümüzdeki dönemde altın ve gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.