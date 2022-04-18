Küresel piyasalarda enflasyon ve Çin endişesi

18 Nisan 2022 Pazartesi, 09:23

İngiltere ile Almanya, Fransa, İtalya, İspanya’nın dahil olduğu çok sayıda Avrupa piyasası Paskalya Pazartesi’si nedeniyle işleme kapalı olacak.

Bloomberg HT'nin haberine göre açık olan piyasalarda ise açıklanan zayıf Çin verileri ve Fed politikalarına ilişkin endişelerle düşük risk iştahı gözleniyor. ABD vadeli endeksleri tahvil getirilerinin yükselişini eşliğinde haftaya düşüşle başlıyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi Aralık 2018’den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 2,88’e tırmandı. Japon Nikkei 225 ve Çin CSI 300 ekside. Temkinli hava dolar ve altını destekledi. Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,32 artışla yaklaşık iki yıldır gördüğü en yüksek seviye olan 1.215’e çıktı. Altının ons fiyatı da yüzde 0,30 artışla 1.984 dolara yükseldi.

ÇİN'DE İŞSİZLİK VERİLERİ EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Çin’de, milyonlarda kişinin Kovid-19 karatina önlemleri nedeniyle evlere kapandığı Mart ayında tüketici harcamaları sert şekilde düşerken, işsizlik de pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere çıktı.

Ülkede gayrisafi yurt içi hasıla her ne kadar ilk çeyrekte yüzde 4,8 ile yüzde 4,2 seviyesindeki beklentinin üzerinde açıklansa da Mart ayına dair ekonomik aktivite göstergeleri kayda değer bir yavaşlamaya işaret etti.

Mart ayında perakende satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 geriledi. Bu, perakende satışlarda Temmuz 2020’den bu yana ilk düşüşe işaret etti. Ocak-Şubat’ta yüzde 12,2 artan kırsal kesimler hariç sabit yatırımlar Ocak-Mart döneminde yıllık yüzde 9,3 arttı.

Sanayi üretimi ise Mart'ta yıllık yüzde 5 ile yüzde 4’lük artış beklentisini aştı. İşsizlik oranı martta Mayıs 2020’den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 5,8’e tırmandı.