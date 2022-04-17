Yeterli hizmet alabilmek için referandum yaptılar: Sandıktan 'Hayır' çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç Köyü Katırcılar mevki seçim sonucunda 60’ı evet, 120’ ise hayır oyu kullandı. Sandıktan belediyeye ‘Hayır’ çıktı.

(İHA)
17 Nisan 2022 Pazar, 17:54
Yeterli hizmet alabilmek için referandum yaptılar: Sandıktan 'Hayır' çıktı
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İlçeye bağlı mücavir alan sınırları içinde kalan Akyamaç köyü sakinleri yeterli hizmet alabilmek için referandum heyecanı yaşandı.

Sabah saatlerinde başlayan seçim için 220 köy sakini oylarını kullandı.

HAYIR BÜYÜK ÇOĞUNLUKTA

Seçim sonucunda 180 seçmen oy kullandı. Tek sandıktan çıkan oylamada ‘Evet’ diyenler 60, ‘Hayır’ diyenler ise 120 kişi oldu.



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