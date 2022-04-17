CHP'li Salıcı CHP’nin oy oranını canlı yayında açıkladı: 'İçinde AKP'nin anketi de var'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı partisinin oy oranını açıkladı. Salıcı, "Biz yüzde 28 çıktığımızda onlar yüzde 30, biz 29 çıktığımızda onlar 31 oluyor” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, canlı yayında CHP'nn son anketlerdeki oy oranını açıkladı.
Habertürk ekranlarında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sunduğu Olaylar ve Görüşler programında AKP'nin CHP'den 2 puan farkla önde olduğunu belirten Salıcı, "Biz yüzde 28 çıktığımızda onlar yüzde 30, biz 29 çıktığımızda onlar 31 oluyor" diye konuştu.
"MİLLET İTTİFAKI ÖNDE"
Salıcı, aynı zamanda CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nın, AKP ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde olduğunu söyledi.
"AKP’NİN ANKETİ DE VAR"
Salıcı’nın açıklamaları şöyle:
"Biz 1 aylık anket sonuçlarının ortalamasını aldık. Bunun içinde AKP'nin yaptırdığı anket de var, bir medya kuruluşunun yaptırdığı anket de var. Biz hepsinin ortalamasını aldık. Bu da size bir sonuç veriyor"
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