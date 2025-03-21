Dolar yükseliyor, borsa devre kesiyor: Şimşek'e göre tereddüt yok
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ekonomideki kriz derinleşiyor. Dolardaki artış devam ederken Borsa İstanbul'da da düşüş sürdü, gün içinde iki kez devre kesildi. Mehmet Şimşek ise programın uygulanmasında tereddüt olmadığını söyledi.
Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBB'nin iftar yemeğine katıldı.
Şimşek'in TBB yönetimi ile bir araya geldiği toplantıda, dünyada ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.
"HİÇBİR TEREDDÜT YOK"
Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını artırdığını ve güçlü bir duruma getirdiğini savunarak, "Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi. Bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
Şimşek, piyasalardaki dalgalanmaların yakından ve ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içinde takip edildiğini, alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde alınacak önlemlerin de belirlendiğini, programın kararlılıkla sürdürüleceğini iddia etti. Bankacılık sektörünün programa katkı verdiğini belirten Şimşek, makro dengelerde sağlanan iyileşme sayesinde sektörün de daha sağlam ve güçlü olduğunu öne sürdü.
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