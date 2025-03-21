Son Dakika... Borsa İstanbul'da düşüş sürüyor: Yeniden devre kesti!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 5'e ulaştı, devre kesici uygulamaya girdi.
Güne 9.758 puan seviyesinden başlayan Borsa İstanbul BIST100 endeksinde yüzde 5'i aşan değer kaybı sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak kez durduruldu. Böylelikle 17 Mart haftasında Borsa İstanbul'da üçüncü kez devre kesilmiş oldu.
NE OLMUŞTU?
19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı operasyon üzerine Borsa İstanbul'da büyük hisse kayıpları yaşandı. Yaşanan hisse kayıplarının ardından çarşamba günü iki kez devre kesilmesi yaşanan Borsa İstanbul'da değer kaybı devam etmiş, özellikle bankacılık hisseleri ağır yara almıştı.
DEVRE KESME NEDİR?
Borsada devre kesici, ani ve aşırı fiyat dalgalanmaları sırasında alım-satım işlemlerini geçici olarak durduran bir acil durum önlemidir. Bu mekanizma yatırımcıları panik satışlarından koruyarak piyasada istikrarı sağlamayı amaçlar.
Devre kesiciler belirli fiyat değişim eşiklerine ulaşıldığında otomatik devreye girer. Örneğin Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 5 veya yüzde 7'lik ani düşüşler yaşadığında devre kesici uygulanır.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu' gözaltısına 'rötarlı' yanıt
- Valilikten 'ön seçim'e yasak kararı!
- İşte il il ‘İmamoğlu’ protestoları!
- Yayını terk etti: 'Herkese iyi akşamlar Nagehan hariç'
- Bakan Tunç'tan tepki çeken paylaşım!
- Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!
- 'Sınıfı 'Tayyipçiler' diye basmışlar'
- ‘Hulusi Akar’ın kızı ile bire bir aynı durumda’
- Dikkat çeken 'kayyum' cevabı!
- Hukukçu Hüseyin Hatemi'den 'diploma' yanıtı