Piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi: Altın, dolar, borsa yönünü belirleyecek!

Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:35

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:35

ABD enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Ağustos ayı enflasyon verilerini bekleyen yatırımcılar, dikkatlerini bu kritik verilere yöneltmiş durumda. ABD enflasyon verilerinin altın, dolar, borsa ve kripto para piyasaları üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor. Yatırımcılar ABD'de faiz kararlarını takip ederken bugün açıklanacak veri bu karardaki en belirleyici unsurlardan biri olacak.

AĞUSTOS AYI ABD ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 15.30'da açıklanacak.

Temmuz ayında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında bir artış gösterdi.

Temmuz ayında yıllık TÜFE yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Beklentiler aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3'lük bir artıştı.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Analistler, enflasyondaki yumuşama eğiliminin beklenenden hızlı olması durumunda eylül ayı için 50 baz puanlık bir faiz indirimine kapı aralanabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ay Fed'in 25 baz puan faiz indirimine gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam ederken 50 baz puanlık faiz indirimine yönelik fiyatlar yüzde 35 seviyesinde yer alıyor. Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan faiz indireceği tahmin ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Enflasyon verilerinin beklenilenden iyi olması durumunda faiz düşülerinin erken tarihe çekilmesi ve faiz oranlarının daha yüksek şekilde düşme ihtimali güç kazanacak. Bu da emtia ve kripto para tarafında yukarı yönlü harekete sebep olabilir. Beklentilerden daha yüksek açıklacak enflasyon verilerinin ise piyasada tam tersi bir etkiye neden olması bekleniyor.

STAGFLASYON HÂLÂ BİR OLASILIK

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, stagflasyon riskinin hâlâ masada olduğunu belirtti.

CNBC'nin haberine göre, Kurumsal Yatırımcılar Konseyi'nde yaptığı konuşmada Dimon, "En kötü senaryonun stagflasyon olduğunu söyleyebilirim ve bu ihtimali göz ardı etmiyorum" dedi.

Dimon, faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde ABD ekonomisinin kırılganlığını koruduğunu vurgularken, bütçe açıkları ve artan altyapı harcamalarının önümüzdeki yıllarda enflasyonu artırabileceğini ifade etti.