Küresel piyasalarda gözler istihdam ve enflasyon verilerinde

Küresel pay piyasaları; Ortadoğu'daki gelişmeler, ABD'deki kritik veriler ve teknoloji sektöründeki maliyet artışlarının gölgesinde karışık bir haftayı geride bıraktı. Önümüzdeki hafta ise gözler merkez bankası başkanlarının açıklamalarına ve ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

ABD VE AVRUPA'DA FAİZ VE ENFLASYON BASKISI

ABD (Fed): ABD'de çekirdek PCE enflasyonu mayısta beklentilere paralel gelse de yıllık %3,4 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Fed'in faiz artırımına eylül yerine ekim ayında başlayabileceği öngörüsü ağırlık kazandı. 10 yıllık tahvil faizi %4,37'ye gerilerken, dolar endeksi 101,5 ile son bir yılın zirvesini test etti. Altın ons fiyatı Kasım 2025'ten sonra ilk kez 4 bin doların altına inerek 4.081 dolardan kapandı. Brent petrol ise gerilimin azalmasıyla %8,5 düşerek 73,5 dolara geriledi.

New York Borsaları: Haftayı S&P 500 %1,95, Nasdaq %4,24 düşüşle; Dow Jones ise %0,60 yükselişle kapattı. Micron'un beklentileri aşan 41,46 milyar dolarlık geliri teknoloji hisselerine nefes aldırdı.

Avrupa (ECB): Almanya ve Avro Bölgesi'nde haziran ayı öncü PMI verileri ekonomik daralmanın sürdüğüne işaret etti. Avrupa borsalarında (FTSE 100 hariç) DAX, CAC 40 ve MIB 30 endekslerinde satıcılı bir seyir hakim oldu.

ASYA'DA YEN REKORU VE TEKNOLOJİ VOLATİLİTESİ

Yapay zeka çip maliyetlerindeki artışlar ve Apple'ın zam hamlesi sektörel endişeleri artırdı. Japonya'da enflasyonun beklentiyi aşmasıyla Yen üzerindeki baskı sürdü ve Dolar/Yen paritesi 161,95 ile son 40 yılın zirvesini gördü. Haftalık bazda Nikkei 225 %2,65, Kospi %7,08 değer kaybetti.

YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Yurt içinde BIST 100 endeksi haftalık %3,13 azalışla 14.274,02 puandan kapanırken, dolar/TL %0,4 artışla 46,6210 seviyesinden haftayı tamamladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, BIS Konferansı'nda 2012'den bu yana sunum yapan ilk başkan olarak merkez bankası iletişiminin önemini vurguladı. Türkiye'de gelecek haftanın en kritik gündem maddesi cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri olacak.