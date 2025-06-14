Küresel piyasalarda İran-İsrail depremi! Altın ve petrol fiyatları uçtu

İsrail'in İran’a yönelik saldırısına, İran’ın yüzlerce balistik füze ile karşılık vermesi, dünya borsalarında deprem etkisi yarattı.

ONS ALTIN UÇTU

Saldırı haberlerinin ardından yatırımcılar panik halinde güvenli limanlara yöneldi. Altının onsu 3 bin 433 dolara yaklaştı.

PETROL FİYATLARINDA SAVAŞ ŞOKU

ABD ham petrolü varil başına 72,98 dolara yükseldi. Brent petrol ise 74,23 dolara fırladı.

ABD BORSALARINDA PANİK SATIŞI

ABD piyasaları açıkken yaşanan saldırılar, Wall Street'te de sert satışları beraberinde getirdi:

Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq gün içinde ortalama %1,5’in üzerinde değer kaybetti. Özellikle teknoloji ve finans hisselerinde güçlü satışlar dikkat çekerken, savunma ve enerji hisseleri yukarı yönlü hareket etti



