Küresel piyasalarda 'petrol' şoku: Asya borsaları haftaya dev düşüşle başladı!

Haftanın ilk işlem gününde Asya borsaları sert düşüşlerle açıldı. Batı Asya’daki çatışmaların ikinci haftasına girmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, yatırımcıların risk iştahını zayıflattı.

Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 7’nin üzerinde düşüşle son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Endeks geçen hafta da yüzde 5’in üzerinde değer kaybetmişti.

Güney Kore’nin Kospi endeksi ise erken işlemlerde yüzde 8’i aşan kayıplar yaşadı. Sert satışların ardından devre kesiciler devreye girerken işlemler yaklaşık 20 dakika durduruldu. Endeks son işlemlerde yüzde 7,9 civarında ekside işlem gördü.

PETROL FİYATLARI 119 DOLARA KADAR YÜKSELDİ

Batı Asya’daki çatışmaların küresel enerji arzını sekteye uğratabileceği yönündeki endişeler petrol fiyatlarını hızlı şekilde yukarı taşıdı.

Ham petrol fiyatları yıllar sonra ilk kez 110 doların üzerine çıkarken kısa süreliğine 119 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu hareket, son yılların en sert petrol fiyat artışlarından biri olarak kaydedildi.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, küresel enflasyon baskılarının yeniden güçlenebileceği endişelerini de artırdı. Bu durum birçok merkez bankasının planladığı para politikası gevşemelerinin ertelenebileceği beklentisini gündeme getirdi.

ÇİN VERİLERİ KARIŞIK SİNYALLER VERDİ

Piyasalar ayrıca Çin’den gelen yeni ekonomik verileri de yakından takip etti. Çin’in tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubat ayında yıllık bazda yüzde 1,3 artarak ocak ayına kıyasla hızlandı.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise düşüşünü sürdürürken deflasyon hızında yavaşlama görüldü. Açıklanan veriler iç talepte kademeli bir toparlanmaya işaret etse de enerji fiyatlarındaki artışın maliyet baskılarını artırabileceği değerlendiriliyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi ve CSI 300 yaklaşık yüzde 2 gerilerken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 3,5 düşüş kaydetti.

ASYA GENELİNDE SATIŞ BASKISI ARTTI

Bölge genelinde satış dalgası geniş bir alana yayıldı. Avustralya’nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 4 gerilerken, Singapur’un Straits Times endeksi yüzde 3 düşüş gösterdi.