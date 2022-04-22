Kurumlar vergisi beyannamelerinde son günler
Gelir İdaresi Başkanlığı, kurumlar vergisi mükelleflerince 2021 yılı vergilendirme döneminde elde edilen kurum kazançlarına ilişkin Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi için beyan döneminin başladığını ve 5 Mayıs 2022 tarihinde sonlanacağını duyurdu.
Başkanlık, 1 Nisan- 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında verilmesi gereken Kurumlar Vergisi beyannamelerini son günler kala Twitter üzerinden hatırlattı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın paylaşımı şu şekilde:
Mükelleflerimiz, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamelerini 1 Nisan – 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verebilirler.
Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Nisan 2022'de sitesinde Kurumlar Vergisi'ne ilişkin bir duyuru da yapmıştı. Sitede yer alan duyuru şöyle:
Kurumlar vergisi mükelleflerince 2021 yılı vergilendirme döneminde elde edilen kurum kazançlarına ilişkin Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi için beyan dönemi başlamıştır. Beyannamelerini e-Beyanname sitesinden verecek mükelleflerimiz güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirebilirler.
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