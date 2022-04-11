Gelir İdaresi Başkanlığı 145 personel alacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) çeşitli pozisyonlarda 145 sözleşmeli personel istihdam edecek. Toplam 145 personel alımı için başvurular, 13 Nisan Çarşamba günü başlayacak, 22 Nisan Cuma saat 17.30'a kadar devam edecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 11 avukat, 27 koruma ve güvenlik görevlisi, 27 şoför, 56 hizmetli ve 24 tekniker alımı yapılacak.
Toplam 145 personel alımı için başvurular, 13 Nisan Çarşamba günü başlayacak, 22 Nisan Cuma saat 17.30'a kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.
Sözlü sınavlar, 30 Mayıs-10 Haziran döneminde istihdam alanına göre belirlenen günlerde Ankara’da yapılacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda alınacak personelin görev yapacağı iller, başvuruya ilişkin diğer şartlar, değerlendirme kriterleri gibi bilgilere de ulaşılabiliyor.
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