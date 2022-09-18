Paladyum Standardı raporu yayımlandı: Altını gelecek 6 ayda zorlu bir yol bekliyor

18 Eylül 2022 Pazar, 11:07

Değerli metaller bu yıl Ukrayna’daki çatışma ve Fed’in parasal ve mali teşvikleri geri çekmeye başlamasını derinden hissetti.

‘Paladyum Standardı 2022’ raporuna göre, altın için "Altın ayıları kış uykusuna yatmaya niyetli görünmüyor" denildi.

ALTIN AYILARI KIŞ UYKUSUNA YATMAYA NİYETLİ GÖRÜNMÜYOR

Dünya'dan Evrim Küçük'ün aktardığına göre, ABD’de enflasyon rakamlarının yüksek gelmesinin ardından Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda faiz oranlarını 100 baz puan artırabileceğinin konuşulmaya başlanması altın fiyatını aşağı çekiyor. Spot altın fiyatı dün sabah son 2 yılın en düşük seviyesi olan 1.660 dolar/ons seviyesini gördü. Credit Suisse'in stratejistleri, 1.680’in kırılmasının daha fazla satışı tetikleyeceği uyarısı yapıyor. Stratejistler, bir sonraki desteğin 1.618 dolara kadar kayabileceğini, buranın ardında 1.560 dolar ve sonunda 1.451 dolara varan satışların mümkün olabileceğini düşünüyor. Uzmanlar yükseliş için önce 1.720 doların aşılması gerektiğini söylüyor. Societe Generale, ‘altın ayılarının henüz kış uykusuna yatmaya hazır olmadığını’ söylediği raporunda altın fiyatının 2023 üçüncü çeyreğe kadar 1.550 dolar/ons seviyesine gerilemesini beklediklerini bildirdi.

PLATİNDE BEKLENTİ 890 DOLAR/ONS

Platin piyasasının önemli bir fazla vereceği tahmini yapılıyor. Bu yıl 745 bin ons fazla oluşacağı hesaplanıyor. Otomotiv talebinin 2022’de yüzde 13 artarak 2.86 milyon onsa yükseleceği tahmin ediliyor. Küresel platin mücevherat talebinin bu yıl yüzde 7 azalarak 1.67 milyon onsa düşeceği tahmin ediliyor. Endüstriyel platin talebinin yüzde 6 artarak 2.31 milyon onsa yükseleceği düşünülüyor. Fiyatın zayıf kalması ve önümüzdeki altı ay içinde ortalama 890 dolar/ons olması bekleniyor. Zayıf ekonomik görünüm, platini destekleyici bir ortam oluşturmuyor.