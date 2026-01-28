Kuyumcu vitrinlerinde gramaj küçüldü: Yatırımcının yeni tercihi o altın!

Ons altının 5 bin doların üzerine çıkması ve gram altının 7 bin TL’yi aşmasıyla birlikte tüketiciler, yüksek tutarlı alımlar yerine daha küçük seçenekleri tercih etmeye başladı. Bu süreçte 0,10 gram, 0,25 gram ve 0,50 gram altın ürünlerinin satışında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Mevcut piyasa koşullarında büyük meblağlar ayırmakta zorlanan tüketiciler, küçük gramajlı altınları “daha yönetilebilir” bir seçenek olarak görüyor. Bu ürünler hem yatırım aracı hem de hediye alternatifi olarak tercih ediliyor.

DÜĞÜN TAKILARINDA YENİ EĞİLİM

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kuyumcu esnafı, düğün alışverişlerinde de belirgin bir değişim yaşandığını aktarıyor. Bir esnaf, “Eskiden aileler tek parça büyük altın almak isterdi, şimdi aynı bütçeyle birkaç küçük gram altın almayı tercih ediyorlar. Hem sayı artıyor hem de daha esnek bir bütçe yönetimi sağlanıyor” sözleriyle yeni eğilimi özetliyor.

KÜÇÜK YATIRIMCI DA MİNİ ALTINA YÖNELDİ

Mini gram altınlara yönelik talep yalnızca düğünlerle sınırlı kalmıyor. Küçük yatırımcılar da düzenli ve düşük tutarlı alımlarla birikim yapmayı tercih ediyor. Finans çevreleri bu yaklaşımı “parça parça biriktirme modeli” olarak tanımlıyor. Sabit gelirli bireyler, yüksek gram fiyatları nedeniyle birikimden vazgeçmek yerine küçük adımlarla tasarruf etmeyi sürdürüyor.

ONLINE SATIŞTAN KUYUMCU VİTRİNLERİNE

Daha önce ağırlıklı olarak internet üzerinden satılan mini gram altınlar, artık kuyumcu vitrinlerinde de daha görünür hâle geldi. Kuyumcular, artan talep nedeniyle ürün çeşitliliğini genişlettiklerini ve küçük gram altınların satış payının her ay yükseldiğini belirtiyor. Sektör temsilcileri, bu ürünlerin özellikle gençler ve ilk kez altın yatırımı yapacak kişiler tarafından tercih edildiğine dikkat çekiyor.

İŞÇİLİK VE KOMİSYON UYARISI

Kuyumcular, mini gram altınlara yönelik ilginin artmasına rağmen tüketicileri işçilik maliyetleri konusunda uyarıyor. İstanbul Fatih’te kuyumculuk yapan Resul Ayan, küçük gramajlı ürünlerde işçilik ve komisyon oranlarının daha yüksek olabildiğini belirterek, “Fiyat ilk bakışta cazip görünebilir ancak küçük gram altınlarda gram başına düşen işçilik oranı daha yüksek olabiliyor. Yatırım amacıyla alım yapacak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca sade, düşük işçilikli ürünleri tercih etmeleri daha avantajlı olur” değerlendirmesinde bulundu.

DARPHANE BASIMI DEĞİL

Kuyumcu esnafı, 0,10 gram altınların yasal durumu hakkında da açıklama yaptı. Esnaf, “İnternette satılan 0,10 gram altınların büyük kısmı zaten yatırımlık ürün olarak sunulmuyor. Ama insanlar gram fiyatı arttığı için alıp kenara atıyorlar. Firmalar bunları genelde ‘mini altın’, ‘hatıra altını’ ya da ‘hediyelik altın’ gibi ifadelerle pazarlıyor. Bu ürünlerin çoğu Darphane basımı değil. Özel rafineriler ya da özel firmalar tarafından üretiliyor” ifadelerini kullandı.