Kuyumcuda şaşırmayın! Gram altında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
Sahte altın satışının önüne geçmek için düğmeye basıldı. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz'ın aktardığına göre, yeni sistemle birlikte, sahte altın satışının önüne geçilmesi planlanırken, düzenlemeyle birlikte bütün gram altınlar ambalaj içinde ve sertifikalı olacak. İşte ayrıntılar...
Zaman zaman gündeme gelen "Kuyumcudan aldığınız gram altın gerçekten 24 ayar mı?" sorusu artık ortadan kalkıyor. Söz konusu sorunun yanıtı olarak yeni bir sistem devreye girecek. Buna göre gram altınlar üretim anından itibaren kayıt altına alınacak.
Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz, ATV Haber'e yaptığı açıklamada "Üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı, seri numarası ve benzeri bilgilerin yine darphane tarafından verilecek benzersiz kod ile her bir ürüne işlendiği ve bu aynı kod ile darphane tarafından kayıt altına alındığı bilgilerin bütünlüğü bir sistemdir" ifadelerini kullandı.
Kıymetli maden takip sistemi, bir gram ve üzeri için geçerli olacak. Yani kuyumcudan alınan altın kolye, küpe, bilezik ve diğer cumhuriyet altınlarını kapsamayacak.
"Sistem devreye girdikten sonra bütün gram altınlar sertifika ve ambalaj içinde olcak" diyen Yılmaz, satılan her gram altının üzerinde ona özel bir kod olacağının da altını çizdi.
FARKLI KIYMETLİ MADENLER İÇİN DE GEÇERLİ
Yeni sistemin farklı kıymetli madenler için de geçerli olacağını belirten Ylmaz, "Rafineler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki altın, gümüş, platin ve paladyumun hepsinin ambalajlarına bir standart getiriliyor. Tek tip bir ambalaj olacak" ifadelerini kullandı.
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