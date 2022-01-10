Kuyumculardan kur garantili altın adımı
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için kur garantili altın hesabı projesi geliştirdiklerini, bu projeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştüklerini söyledi.
Bloomberg HT yayınına katılan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile toplantı yaptıklarını belirtti.
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için bir proje geliştirdiklerini söyleyen Atayık, ''Türkiye'de fiziki altınların altın hesaplarına geçmesi bankalar üzerinden yapılıyor fakat başarılı olmadı. Vatandaşın güvendikleri kuyumculara gidip altınlarını bozdurabileceği bir sistem hazırladık. Belki altın kart olarak da düzenlenebilir'' dedi.
''KUR KORUMA GARANTİSİ OLACAK''
Atayık, ''Bizim mağazalarımız altını daha yüksekten alıyor ama bankada standart bir sınır koyuyorlar. Alım satımlarda kayıplar olabiliyor. Kuyumcular bu işe müdahil olursa kayıpları hiç olmayacak kadar az olacaktır. Dövizde koruma nasılsa, altın fiyatlıları da yükseldiğinde kur koruma garantisi olacak'' ifadelerini kullandı.
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