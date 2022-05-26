Kuzugöbeği mantarının fiyatı altınla yarışıyor
Denizli’nin Çameli ilçesinde doğadan güçlükle toplanan, besin değeri ve lezzetiyle yöresel yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan kuzugöbeği mantarının fiyatı cep yakıyor.
Denizli’nin Çameli ilçesi başta olmak üzere birçok yerde yetişen kuzugöbeği mantarı, bahar aylarında bölge halkının geçim kaynağı olmasının yanında lezzetiyle aranan bir ürün haline geldi.
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Mantargiller ailesinin besin değeri ve
lezzeti ile en önemli üyesi olan kuzugöbeği, şifa kaynağı bitkiler arasında yer
alıyor. Bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi amaçlı olarak kullanılan
kuzugöbeği mantarı, yağışların ardından ortaya çıkması ile vatandaşlar
tarafından toplanmaya başlandı.
Vatandaşlar tarafından doğadan güçlükle toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 500 liradan satılıyor. Aile bütçesine gelir amacıyla kuzugöbeğini toplayan vatandaşlar, gelirin yüksek olmasından dolayı verdikleri zahmetin karşılığını alabiliyor.
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