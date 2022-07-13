KYK borçluları anlatıyor: Hayata borçla başlıyoruz

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği bölümü öğrencisi Metehan Arslan Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) alınan kredinin öğrenciler için yeterli olmadığını vurguluyor. Alınan paranın bir hafta bile yetmediğini kaydeden Arslan, KYK borcu yüzünden gelecek planı yapamadığını ifade etti. Arslan, konuşmasına şu şekilde devam etti: Kredimi İptal ettirmeyi düşünüyorum. Belki de bankadan kredi alsam daha az faizi olurdu. Çevremde krediyi iptal ettirmek isteyen çok kişi var. Bununla beraber bu krediye rağmen çalışmak zorunda olanlar da var. Ben de çalışmak zorunda olanlardan biriyim. Eğitimin bütün insanlığa ücretsiz olması gerekirken dünyanın en pahalı işlerinden biri haline gelmesi gerçekten çok kötü bir durum. Eğitimde fırsat eşitliği ve ücretsiz eğitim tüm insanlığın hakkıdır.

"KREDİMİ İPTAL ETTİRDİM"

İsmini vermek istemeyen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencisi İ.Y ise KYK borçluluğunu şu şekilde anlatıyor: Sağlık meslek lisesinde hemşirelik okudum yaklaşık 16-17 yaşlarından beri ailemden maddi destek almıyorum. Biraz çalıştıktan sonra üniversite okumaya karar verdim ve ailemin bana şehir dışında destek olamayacağını bildiğim için yanlarında kaldım. Elim ayağım tutuyor öderim nasılsa diye KYK’ya başvurmuştum ancak o iş öyle olmuyormuş. 27 bin liraya borca imza atan arkadaşıma 74 bin tl borç çıkardılar. Ben de son iki seneyi almamaya karar verip kredimi iptal ettirdim. Bu yaştan sonra kimseden destek isteyemem, okulla beraber işe girmekten başka çarem kalmadı.

"ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANSIN"

Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2022 yılı mezunu Oğulcan Doğan, Beş yıllık öğretimi boyunca KYK’dan toplamda 27 bin 515 Türk Lirası kredi aldığını belirtiyor. Oğulcan, geri ödemesi gereken miktarın 91 bin 104 Türk Lirası olduğunu ifade etti.

"BU ÜLKENİN GELECEĞİYİZ"

Öte yandan, KYK borçlarına tepki gösterdiği için gözaltına alınmaktan endişe duyduğunu belirten Doğan, “Krediyi alırken faizliyle birlikte ödeyeceğimizi elbette biliyorduk. Fakat faizin bu kadar olacağını bilmiyorduk. Bilseydik almazdık elbette. Üniversiteyi bitirdikten sonra gençlik olarak bu kadar büyük borçla başlamak hem psikolojik hem de maddi anlamda yıpratıyor bizi. Bu durum sosyal hayatımıza da yansıyor tabii ki. Gerçi üniversiteyi bitirip iş arayan birinin sosyal hayatı yok gibi bir şey. Bizim talebimiz bu faizlerin düşürülmesi ve ödeme kolaylığı sağlaması. Biz bu ülkenin geleceğiyiz” diye konuştu.