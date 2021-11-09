KYK burs ve kredi başvuruları uzatıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) kredi ve burs başvurularının uzatıldığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 5 Kasım’da başlayan KYK burs ve kredi başvuru süresinin 10 Kasım gece yarısına kadar uzatıldığını açıkladı.
Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek, ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazananlar ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs ve kredi başvuru sürelerinin uzatıldığını söyledi.
BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN
Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Daha önce başvuruda bulunan veya başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
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