Bir zam haberi de turizmden geldi
Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, döviz kurundaki artış ve yükselen maliyetlerin yanı sıra yabancı ziyaretçi sayısında beklenen güçlü artış ile önümüzdeki sezonda iç turizmde yüzde 50-60 fiyat artışı yaşanabileceğini söyledi.
Vardar, turizmde bu sene yabancı ziyaretçi sayısında görülen güçlü artışın önümüzdeki sene de devam etmesini beklediklerini belirterek, bunun da otellerde kapasite sıkıntısı yaratarak özellikle yerli turist için önemli fiyat artışlarına neden olmasını beklediklerini söyledi.
Jolly'nin erken rezervasyon kampanyası ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Vardar, yeni dönemde oluşacak güçlü turizm hareketinde en büyük ilgiyi görecek ülkelerden birinin Türkiye olacağını belirterek, bu nedenle yaz sezonunda yerli turistler için Türkiye'deki otellerde yer bulmanın oldukça zor olacağını, bunun da fiyatlara yansıyacağını söyledi.
'FİYAT ARTIŞI YÜZDE 60'I BULACAK'
Bu yıl Kasım ayı itibarıyla bile erken rezervasyon fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 20-25 yukarıda olduğuna işaret eden Vardar, "Bu fiyat artışı sezonda yüzde 50-60’ları bulacak gibi görünüyor. Erken rezervasyon dönemini fiyat ve yer bulma avantajı olarak da değerlendirmek gerekiyor" dedi.
Öte yandan Jolly, önümüzdeki yıldan itibaren operasyonlarına incoming'i (yurtdışından Türkiye'ye turist getirme) de ekleyecek.
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