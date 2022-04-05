AKP MKYK, Erdoğan başkanlığında toplanacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün önce MKYK’yı toplayacak, ardından da MKYK üyeleriyle iftarda bir araya gelecek. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı belirtiliyor. Masada ise Meclis gündemi ve devam eden yasa çalışmaları bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2022 Salı, 09:09
AKP MKYK, Erdoğan başkanlığında toplanacak
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MKYK’yı toplayacak. Ardından da MKYK üyeleriyle iftarda bir araya gelecek. Erdoğan'ın iftar programında MKYK üyeleri Erdoğan’a yurttaşların taleplerini iletecek, sahadaki durumla ve parti çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. 

SOYLU'NUN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Meclis çalışmalarının gündeme gelmesi ve sunumların yapılması bekleniyor. Toplantıya ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı belirtiliyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Erdoğan yarın da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleriyle iftarda buluşacak. 

AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda, Erdoğan’ın Meclis gündemi ve devam eden yasa çalışmalarıyla ilgili vekillerle istişarelerde bulunacağı aktarıldı. Erdoğan, perşembe günü öğretmenlerle, cumartesi günü ise İstanbul’da polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile iftar yapacak.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler