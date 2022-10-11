Lael Brainard'dan faiz açıklaması

11 Ekim 2022 Salı, 09:57

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed'in faiz politikaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Brainard merkez bankasının ekonomi ile iç ve dış riskleri izlemeye devam edeceğini söyledi.

"BENZER ŞEKİLDE FAİZ ARTTIRIMINA GİTMELİLER"

Fed'in bugüne kadarki faiz artırımlarının ekonomiyi yavaşlatmaya başladığını, hatta beklenenden fazla bir yavaşlama olmuş olabileceğini belirten Brainard, politikada sıkılaştırmanın tam etkisinin is uzun vadede hissedileceğini söyledi.

Brainard, Fed yetkililerinin, enflasyonla mücadele kapsamında diğer başlıca merkez bankalarının "benzer şekilde" faiz artırımlarına gitmelerinin bütünsel etkisini de izlemeleri gerektiğini ifade etti.

Brainard, "Enflasyonun aşağı geleceğine dair güven oluşana kadar para politikasının kısıtlayıcı kalacağı açık...Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizlerinin daha da yükseleceğini ifade etmişti. ...Asıl politika çizgisi verilere bağlı olacak" dedi.