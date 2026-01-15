Lahmacun fiyatları enflasyonu solladı: İşte aralık ayının 'zam şampiyonu' illeri!

İstanbul Ekonomi Araştırmaları (Research İstanbul) tarafından hazırlanan Lahmacun Endeksi (LE)'nin Aralık 2025 sonuçları yayımlandı. Veriler, Türkiye genelinde lahmacun fiyatlarındaki artışın sürdüğünü ve şehirler arasındaki fiyat farkının korunduğunu ortaya koydu.

LAHMACUN ENDEKSİ ARALIK 2025 VERİLERİ AÇIKLANDI

Aralık 2025 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama lahmacun fiyatı 136,3 TL olarak hesaplandı. Aynı dönemde aylık artış yüzde 2,34 oldu. Yıllık bazda Lahmacun Endeksi yüzde 32,24 artış gösterdi.

Yıllık karşılaştırmada TÜFE yüzde 30,89 olurken, TÜFE-Lokanta ve Oteller yüzde 34,11, TÜFE-Gıda ve Alkolsüz İçecekler ise yüzde 28,31 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, lahmacun fiyatlarındaki yıllık artışın genel enflasyonun bir miktar üzerinde, lokanta ve oteller grubunun ise altında kaldığını gösterdi.

GÜNLÜK ORTALAMA LAHMACUN FİYATI

Günlük veriler incelendiğinde, lahmacun fiyatlarındaki artışın tek bir güne özgü olmadığı, zamların ay geneline yayıldığı görüldü. Grafikte dikkat çeken 1 Ocak tarihli sıçrama ise takvim etkisiyle yapılan toplu fiyat artışlarına işaret etti.

EN FAZLA ARTIŞ GÖRÜLEN İLLER

Aralık ayında lahmacun fiyatlarında en hızlı artış yüzde 4,7’nin üzerinde Ordu ve Van’da gerçekleşti. Bu illeri yüzde 4 artışla Erzurum, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,8 ile Adana izledi.

Aynı dönemde ortalama fiyat artışı İstanbul’da yüzde 3,2, Ankara’da yüzde 1,5, İzmir’de ise yüzde 2,6 oldu. Geçen ay fiyatı sabit kalan herhangi bir il bulunmazken, ortalama lahmacun fiyatının gerilediği tek il, yüzde 1,2 düşüşle Mardin oldu.

Şehirler arasındaki fiyat farkı dikkat çekmeye devam etti. Van’da lahmacun fiyatı 85 TL seviyesinde ölçülürken, Adana’da ortalama fiyat 293,3 TL’ye ulaştı.

İSTANBUL’DA LAHMACUN FİYATLARI İLÇELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

İlçe bazlı verilere göre İstanbul’da en ucuz lahmacun Sultanbeyli’de 75,6 TL’den satılırken, en pahalı lahmacun 180,3 TL ile Beşiktaş’ta görüldü. Bu rakamlar ilçe ortalamalarını yansıtırken, fiyatların semtin kira düzeyi, paket servis ve platform komisyonları gibi unsurların yanı sıra mekânın bulunduğu konuma göre değiştiği belirtildi.

“EVDEKİ LAHMACUN” MALİYETİ YÜKSELDİ

Kasım ayında 40 TL olan tek porsiyon ev yapımı lahmacunun maliyeti, aralık ayında 45,4 TL’ye çıktı. Böylece evde yapılan lahmacunun maliyeti aylık bazda yüzde 13,6 artış gösterdi.

Maliyet artışında yüzde 12 yükselen dana kıyma, yüzde 82 artan sivri biber ve yüzde 59 zamlanan soğan öne çıktı. Bu ürünlerin toplam maliyet içindeki payı yüzde 75 olarak hesaplandı.

Restoranlarda ortalama 136,3 TL olan lahmacunun evdeki maliyeti ise hâlâ yaklaşık üçte bir seviyesinde bulunuyor.