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Lahmacunu ucuza satan işletme şikayet edildi: 'At eti satıyor' demişler

Lahmacunu ucuza satan işletme şikayet edildi: 'At eti satıyor' demişler

23.06.2026 11:52:00
Güncellenme:
İHA
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Lahmacunu ucuza satan işletme şikayet edildi: 'At eti satıyor' demişler

Sivas’ta 200 TL’ye satılan lahmacunun tanesini 50 TL’den satan işletme şikayet edildi. Ticaret Müdürlüğü tarafından şikayet üzerine yapılan denetimlerde uygunsuzluk bulunamadı.
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Sivas’ta 15 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren Selahattin Yabalı 3 yıl önce başlattığı kampanya ile uygun fiyatlı lahmacun satınca başı dertten kurtulmadı.

Kimliği açıklanmayan kişiler tarafından sürekli şikayet edilen Yabalı, art arda yapılan denetimlerde her hangi bir uygunsuzluk tespit edilememesine rağmen, devam eden şikayetlere aldırış etmeden kampanyasını sürdürüyor.

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"CİMER'E 'AT ETİ' DİYE ŞİKAYET ETMİŞLER"

İşyeri mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve kira ödemediğini aktaran Yabalı, "Yaklaşık 15 senedir lokanta sektöründe hizmet veriyorum. 3 sene önce yaptığımız kampanya ile vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz ürün sunuyoruz. Ama son dönemlerde sürekli şikayet edildiğimiz için mağduruz. Şikayetlerin meslektaşlarımızdan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Şu an lahmacun çoğu yerde 200-300 TL’ye satılırken biz 50 TL’ye satıyoruz. CİMER’e ucuz satıyor, at eti satıyor, menüsü bulunmuyor şeklinde şikayet etmişler. Ama biz kullandığımız ürünlerin hepsini faturalı yerlerden alıyoruz, kaliteli malzeme kullanıyoruz" dedi.

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Yabalı "Biz sattığımız ürünün arkasındayız, alışveriş yaptığımız yerlerin hepsi belirli. İsteyen istediği yerden gelip iş yerimizi kontrol edebilir, gönül rahatlığıyla ürünlerin lezzetine bakabilirler. Kazancımız da, karımız da oluyor. Ben bu şekilde kazanıyorsam diğerleri nasıl kazanamıyor bilmiyorum. Biz halka hizmet ederek insanlara yardımcı olmaya çalışırken bize karalama kampanyası yapanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #sivas #lahmacun

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