Lamborghini'den yeni rekor
İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini 2022 yılını yüzde 56'lık kâr artışıyla kapadı.
İtalyan spor otomobil üretici Lamborghini, geçtiğimiz günlerde yayımlanan raporlara göre 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 22 daha fazla gelir elde etti. 2021 yılında 2.38 milyar Euro gelir elde eden şirket 2022 yılında gelirlerini 2.56 milyar Euro seviyesine çıkardı.
(Lamborghini Aventador)
Şirketin net kârı ise 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 56 oranında arttı. 2021 yılında 614 milyon Euro kâr eden Lamborghini 2022 yılında 661.19 milyon Euro’luk kâr açıkladı.
Lamnborghini CEO’su Stephan Wilkemann konu üzerine şu açıklamayı yaptı:
“Neredeyse 18 aylık sipariş listemiz var. Gelecekteki hedeflerimize odaklanmak için iyi bir süreye sahibiz. Bu da Lamborghini için altın değerinde bir zaman dilimi demek. Büyümeye devam ederken bile Lamborghini için tarih yazdık.”
(Lamborghini Huracan)
SATIŞ RAKAMLARI
Lamborghini 2022'de 9 bin 233 araç teslim ettiğini açıkladı. Bu araçların ise 5 bin 637'sinin Urus, 3 bin 113'ünün Huracan ve 753 tanesinin de Aventador olduğu belirtildi.
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