Larry Summers: 'İngiliz hükümetinin vergi indirimi planı sorumsuzluk'

28 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

ABD eski Hazine Bakanı Larry Summes, Kwarteng'in açıkladığı bütçe politikası sonrasında İngiltere'nin kredibilite kaybettiğini vurguladı.

Foreks'de yer alan habere göre, Harward Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Summers, İngiliz hükümetinin bu "sorumsuz" politika açıklamasının potansiyel bulaşıcı etkileri konusunda "çok kötümser" olduğunu belirtirken, piyasaların çok çabuk teslim olmalarını beklemediğini ifade etti.

"Para birimi değer kaybederken uzun vadeli faizlerin güçlü şekilde yükselmesi kredibilite kaybedildiğinde yaşanır" diye konuşan Summers, "Bu kalkınmakta olan ekonomilerde çok sık yaşanır, ancak daha önce Metterand döneminde Fransa'da, Volcker Kuralı öncesinde Carter yönetimi sırasında ABD'de ve Lafontain döneminde Almanya'da yaşandı" dedi.

1'İN ALTINA DÜŞECEĞİNİ ÖNGÖRDÜ

GBP'nin hem ABD doları ham Euro karşısında 1'in altına ineceğini öngören Summers, "Eğer İngiltere'de kısa vadeli faizler gelecek 2 yılda üçe katlanarak yüzde 7 seviyesinin üzerine çıkar ise şaşırmak. Çünkü ABD'de faizin yüzde 5'e yaklaşması öngörülüyor ve İngiltere'de enflasyon şu anda ABD'ye göre çok daha ciddi, daha agresil mali genişleme politikası izleniyor ve daha büyük finansal zorluklar var" dedi.