Lawrence Summers’tan Fed açıklaması

ABD Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers Fed’in bu ay faiz artırmaması halinde Temmuz’da 50 baz puan artışla yola devam etmesi gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 07:00
Lawrence Summers’tan Fed açıklaması
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Bloomberg’e değerlendirmelerde bulunan Harvard Üniversitesi Profesörü Summers Fed’in ekonominin aşırı ısınma riskine karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Faiz artışına dair Summers “Eğer Haziran’da faiz artırımı olmazsa, ekonomide ısınma devam eder ve enflasyon hala yüksek kalırsa Temmuz’da 50 baz puanlık artış ihtimaline açık olmalılar” açıklamasını yaptı.

Fed geçen 14 ayda politika faizini kademeli olarak artırarak yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

Summers ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapacağı konusunda şüpheli olduğunu belirtti ancak ekonominin resesyona girme ihtimalinin gelecek yıla ötelenebileceğini dile getirdi.

Bugün açıklanan ve tahminlerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisine dair ise Summers “hala sıkı istihdam piyasamız var” yorumunda bulundu.


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