Lawrence Summers’tan Fed’e öneri
Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers Fed’in kısıtlayıcı para politikası uygulaması gerektiğine dair net mesaj vermesi gerektiğini belirtti.
Summers Fed Başkanı Jerome Powell ve yetkililerin bu hafta Jackson Hole konferansında yapacakları konuşmaya dair beklentilerini paylaştı.
Bloomberg TV’ye konuşan Summers Fed’in aynı anda düşük enflasyon, düşük işsizlik ve sağlıklı ekonominin başarılacağı önermesinden endişeli olduğunu belirterek “yetkililerin enflasyonun acı çekmeden düşeceğine dair ikna etme çabası Fed’in kredibilitesine daha fazla zarar verebilir. İşsizlik oranı yükselmeden enflasyonun düşeceğini varsaymak pek gerçekçi değil” değerlendirmesini yaptı.
SUMMERS DAHA ÖNCE ÖNGÖRMÜŞTÜ
Aynı zamanda Harvard Üniversitesi Profesörü olan Summers daha önce Fed’in 2024 için yüzde 4,1 olan işsizlik tahminini eleştirmiş, Temmuz’da yüzde 3,5 olan işsizlik oranının yüzde 5’e yakınsayacağını öngörmüştü.
Summers “para politikasının henüz kısıtlayıcı olmadığına ve enflasyonu kontrol altına almak için sonuçlarını kabullenmemiz gerektiğine dair net sinyal vermesini umuyorum” diye konuştu. Summers haziran ortasından beri finans piyasalarındaki toparlanmaya dair de “finansal koşulların son toplantıdan beri gevşemesi Fed’i endişelendiriyor olabilir” değerlendirmesini yaptı.
Enflasyondaki yavaşlama hakkında ise Summers “çekirdek enflasyonda bir ilerleme kaydetmedik. Enflasyon konusunda kat etmemiz gereken mesafe var” dedi.
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