Lexus, yeni modeli LBX'i tanıtacak
Premium otomobil üreticisi Lexus, yeni modeli LBX'in tanıtımına hazırlanıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus markası adına yeni bir deneyimi temsil edecek olan model, LBX ismini aldı.
Lexus, 5 Haziran'da tanıtılacak yeni modelden bazı ayrıntı görselleri de paylaştı. Lexus'un yeni SUV modellerinde kullanılan şerit ışıklandırma LBX modelinde de kullanılacak.
Aynı şekilde tamamen yeni LBX'in önünden de bir kesit paylaşan Lexus, aracın yeni tasarımından ipuçları verdi. LBX, kendine özgü L motifli ön farı, akıcı kaput çizgisi ve yeni ön panjur tasarımıyla dikkati çekiyor.
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