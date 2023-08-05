Tatile gideceklerin dikkatine! Uzun yolda bunları yaparsanız yakıt tasarrufunu iki katına çıkarırsınız! Aracınız yakıtı koklamaya başlayacak...

Yayınlanma: 05.08.2023 - 12:12

Güncelleme: 05.08.2023 - 12:12

Hepimiz iş, tatil veya seyahat amacıyla otomobilimizle uzun yola çıkarız. Özellikle bayram dönemlerinde memlekete gitmek için yollara koyuluruz. Artan benzin, mazot veya lpg fiyatları nedeniyle yakıt tasarrufu nasıl yapılır sorusu her araç sahibinin aklındadır. Uzmanlardan gelen tavsiyelere göre özellikle uzun yollarda yakıt tasarrufu iiçin aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz:

-Araca aşırı yük almayın. Aracınız ne kadar ağır olursa o kadar benzin veya mazot harcarsınız.

-Aracı yüksek devirlerde kullanmayın. Yüksek devirlerde motor daha çok ısınır ve yorulur.

-Aracınızda hız sabitleme özelliği var ise 2000 devirde sabitleyin. Hız sabitleme özelliği yakıt tasarrufu için en faydalı özelliktir.

-Aşırı hız yapmayınız. Ne kadar hızlı giderseniz enjektörler o kadar fazla yakıt pompalar. 90 kilometrede aracın bir saat kullanımıyla sahip olunacak km başına yakıt tüketimi makul seviyelere indirilecektir. Bunun için birçok araçta var olan hız sabitleyici özellik kullanılabilir.

-Lastik basıncını kontrol edin. Doğru lastik basıncı hem yakıt hemde yol tutuş performansını arttırır.

TRAFİKTE KONTAK KAPATMAK YAKIT TASARRUFU SAĞLAR MI?

Trafik yoğunluğunun bulunması, ışıkların bir dakikayı aşan bekletme sürelerinde motor durdurulabilir. Yakıt tüketimi hareketle birlikte artsa da durma anlarından kaynaklı tasarruf bu şekilde elde edilir. Start-stop araçlarda çok daha kolay bir şekilde çalıştırma yapıldığından yakıt tasarrufu için bu yöntemin kullanımı pratiktir. Ayrıca otomatik vitesli araçlarda da ışıklarda kontak kapatılabilir.