Limak projesinde taşeron tepkisi: 'İnsaflarına terk edildik'

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:15

Güncelleme: 02.05.2025 - 10:15

İktidarın ekonomi politikalarının etkisiyle, Türkiye'deki işçi hakları ihlalleri devam ederken, zenginler ile yoksullar arasındaki uçurum da giderek derinleşiyor. İşçiler, düşük ücretlerle, yasalarla güvence altına alınmayan çalışma koşulları, uzun mesai saatleri ve mobbing gibi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. İktidarın yakın müteahhitlerinden ve Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olan Nihat Özemir'in sahip olduğu Limak şirketi, Merkez Bankası’nın İstanbul Finans Merkezi'ndeki inşaatında çalışan işçileri taşeron firmaların insafına terk etmiş durumda.

‘MAAŞ PROBLEMİ SÜREBİLİR’

Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, işçilerin maaş haklarından çalışma saatlerine, hijyen şartlarından dinlenme zamanlarına kadar birçok sorunla ancak eylemler sonrasında karşılaştıklarını belirtti. Karabulut, işçilerin maaşlarının 28 bin 500 TL ile 120 bin TL arasında değiştiğini ancak çoğu zaman işçilerin işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Ayrıca, taşeron firmaların işçilerin dinlenme saatlerini bile kısıtladığını ve konteyner barınma kamplarındaki hijyen koşullarının yetersiz olduğunu vurguladı. Karabulut, işçilerin taleplerinin ancak eylemler sonrasında karşılanabildiğini, maaşların dahi eylemlerden sonra ödendiğini ifade etti. “Bu maaş sorununun devam edeceğini düşünüyoruz” diyen Karabulut, denetim eksikliği ve takip olmadan, çalışanların patronların insafına terk edildiğini belirtti.

‘FAZLA MESAİYE İTİRAZ EDENLER İŞTEN ÇIKARILIYOR’

Özgür Karabulut, İstanbul’daki Merkez Bankası şantiyesinde çalışan işçilerin uzun mesai saatleriyle zorlandığını iddia etti. Karabulut, yasal olarak mesai ücretinin ödenmesi gerektiğini ancak işçilerin buna rağmen mesaiye zorlandıklarını belirtti. Şantiyedeki mesainin sabah 08.00’de başladığını ve saatlerce devam ettiğini, buna itiraz edenlerin ise işten çıkarıldığını söyledi. Ayrıca, işçilerin maaşlarının sık sık geç ödendiğini ve bu sebeple eylemler düzenlediklerini, işten çıkarılanların ise kıdem tazminatı ve fazla mesai ücretleri için protesto başlattığını ekledi.