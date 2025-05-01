1 Mayıs’a yapay zekâ dokunuşu: 'İşçi Ajda Pekkan' görselleri büyük ilgi gördü!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 16:10

Güncelleme: 01.05.2025 - 16:10

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında pek çok ünlü isim sosyal medya üzerinden duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bu isimlerden biri de Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan oldu.

Ajda Pekkan, meslektaşlarının aksine 1 Mayıs’ı farklı bir yöntemle kutladı. Ünlü sanatçı, yapay zekâ teknolojisini kullanarak işçi kimliğine büründüğü görselleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞÇi AJDA PEKKAN GÖRSELLERİ SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Sanatçının paylaştığı yapay zekâ ile oluşturulmuş görseller arasında; “Doktor Ajda Pekkan”, “Temizlikçi Ajda Pekkan”, “Çiftçi Ajda Pekkan”, “Besici Ajda Pekkan” ve “Demirci Ajda Pekkan” gibi emekçi temsilleri yer aldı.

Pekkan’ın bu yaratıcı yaklaşımı takipçileri tarafından büyük beğeni toplarken, emek vurgusunun önemine de dikkat çekti.

Ajda Pekkan, paylaşımında “Emek olmadan hiçbir şey olmaz” mesajına da yer vererek, 1 Mayıs’ın anlam ve önemine vurgu yaptı.