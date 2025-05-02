Bakan Işıkhan, işçiye şiddet uygulayan başkana 1 Mayıs’ta destek verdi

Yayınlanma: 02.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2025 - 04:00

Ankara’da Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki, işçilerle imzalanan ek protokolü yok saydı, yan haklarını kıstı ve işçilere düşük ücret teklif etti. Belediye, iktidara yakın Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca işçiler hakkını aramaya başladı. Tiryaki, işçilerin eylemlerinin ardından işçileri sendikadan istifaya zorladı. İstifa etmek istemeyen işçilerin önce maaşlarını düşük yatıran Tiryaki, sonrasında ramazan ayında sendikalı 46 işçiyi kovdu.

Haklarına sahip çıkamaya çalışan ve iş arkadaşlarının işten atılmasına karşı çıkan çalışanlar, belediye binasının yanındaki parka direniş çadırı kurdu. Belediye meclis toplantısında önce işçilerin kurduğu çadırla “Memlekette çadır meraklısı çok demek ki” diyerek dalga geçen Tiryaki, 11 Nisan’da işçilerin çadırına saldırdı. Direklerinde Türk bayrağı sarılı olan çadırı başkan yardımcılarıyla birlikte tekmeleyerek yıkan Başkan Tiryaki, Sendika Şube Başkanı Recep Dere’ye de yumruk attı.

AKP ŞİDDET GÖSTEREN BAŞKANA SAHİP ÇIKIYOR

Tiryaki, olayın ardından yaptığı açıklamada işçilerden özür dilemek yerine hakkını arayan işçileri ‘belediyede çalışmıyor olmakla’ suçladı. 47 ülkeden 217 sendika ve 8 milyon çalışanı temsil eden EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu) da belediye işçileriyle dayanışma içinde olduğunu belirterek AKP’li Başkan Tiryaki’yi kınayan bir metin gönderdi. İşçilere şiddet gösteren ve Avrupa çapında kınanan Tiryaki’nin tavrına yönelik AKP’den bir açıklama gelmedi. AKP, işçiye şiddet gösteren Tiryaki’ye sahip çıktı. Başkan Tiryaki, 30 Nisan’ı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne bağlayan gece belediyede çalışmayı sürdüren işçileri ziyaret etti. Tiryaki’ye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da eşlik etti. Bakan Işıkhan’ın Tiryaki ile yan yana yaptığı sosyal medya paylaşımları yurttaşlardan tepki topladı.