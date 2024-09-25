Lisanslı depolar gıda arz güvenliğinde kritik rol oynuyor

Yayınlanma: 25.09.2024 - 17:33

Güncelleme: 25.09.2024 - 17:33

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, lisanslı depoların, elektronik ürün senedine (ELÜS) konu tarım ürünlerinin güvenli ve sağlıklı şekilde saklanmasını sağlayarak gıda arz güvenliğinde hayati bir sigorta işlevi gördüğünü bildirdi.

TÜRİB'in yazılı açıklamasına göre Kırali, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi kapsamında düzenlenen "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" başlıklı paneldeki konuşmasında lisanslı depoculuk ve ELÜS ekosisteminin gıda güvenliğini teminat altına alan kritik rolüne değindi.

İklim değişikliğiyle tarımsal üretim ilişkisine değinen Kırali, "Bu kapsamda, modern teknolojiyle donatılmış lisanslı depolar, ELÜS'e konu tarım ürünlerinin güvenli ve sağlıklı şekilde saklanmasını sağlayarak gıda arz güvenliğinde hayati bir sigorta işlevi görüyor." değerlendirmesini yaptı.

Ali Kırali, TÜRİB'in faaliyete geçişinin 5. yılında, lisanslı depo kapasitesinin 3 kat artışla 4 milyon tondan 12 milyon tona çıktığına işaret ederek, orta vadede bu kapasitenin 18 milyon tona çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti. Kırali, böylece Türkiye'nin yıllık ortalama 40 milyon ton hububat üretiminin yaklaşık yarısının lisanslı depo altyapısıyla güvence altına alınabileceğini vurguladı.

''ELÜS PİYASASININ TOPLAM İŞLEM HACMİ 233 MİLYAR LİRAYI AŞTI''

ELÜS piyasasının toplam işlem hacminin 233 milyar lirayı aştığına işaret eden Kırali, bu piyasanın, TÜRİB öncesi 5 yıllık dönemle kıyaslandığında, işlem hacminde 27 katlık bir artış yaşandığını aktardı. Buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği tohumu işlem hacminde en yüksek paya sahip olduklarını belirten Kırali, bu dönemde TÜRİB'de toplamda 46 milyon ton ürünün el değiştirdiğini ifade etti.

Kırali, ELÜS piyasasında kayıtlı yaklaşık 240 bin çiftçi, tüccar, sanayici ve yatırımcıya şeffaf ve güvenli bir platformda kesintisiz hizmet sunulduğunu belirterek, tarım üreticileri ve tüketicilerini merkezi bir platformda buluşturarak, tarım sektörünün ve ekonominin istikrarlı büyümesine önemli katkılar sağladıklarını kaydetti.

Öte yandan, tarım piyasalarında sürdürülebilir bir ekosistem yaratmayı hedeflediklerini de vurgulayan Kırali, önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları vadeli işlem piyasasının, ileri tarihli fiyat oluşumuna imkan sağlayarak, öngörülebilir bir tarım piyasası için önemli bir adım olacağına dikkati çekti.

Kırali, vadeli işlem piyasasının tarım emtialarının alım satımını daha likit hale getireceğini, piyasanın derinliğini artıracağını ve yatırımcıların daha etkin bir piyasada işlem yapmalarına olanak tanıyacağını da vurguladı.



