Liste daralıyor: Fed başkanlığı için 5 isim öne çıkıyor!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed başkanlığı için yürütülen değerlendirme sürecinde ilk aşamayı tamamladı. Yapılan açıklamaya göre, mülakatlar sonucunda 11 kişilik aday listesi 5 isme indirildi.

KISA LİSTEDEKİ İSİMLER

Kısa listede şu isimler yer aldı:

Michelle Bowman – Fed Denetim Başkan Yardımcısı

– Fed Denetim Başkan Yardımcısı Christopher Waller – Fed Guvernörü

– Fed Guvernörü Kevin Hassett – Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü

– Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Warsh – Eski Fed Guvernörü

– Eski Fed Guvernörü Rick Rieder – BlackRock Sabit Getirili Yatırımlar CIO’su

TRUMP’A SUNULACAK KISA LİSTE HAZIRLANIYOR

Bessent’in önümüzdeki haftalarda beş adayla ikinci mülakat turunu gerçekleştireceği belirtildi. Bu sürecin ardından nihai kısa listenin Başkan Donald Trump’a sunulacağı, Fed başkanlığına kimin atanacağına ilişkin son kararın Trump tarafından verileceği ifade edildi.

YENİ FED DÖNEMİNE DOĞRU

ABD Merkez Bankası’nda başkanlık süreci yakından izlenirken, piyasalar Bessent’in tercihlerini para politikasında yön değişimi sinyali olarak değerlendiriyor.

Adaylar arasında “şahin” görüşleriyle tanınan Waller ve Warsh, ile piyasaya daha yakın duruşuyla bilinen Rick Rieder öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Yeni başkanın belirlenmesiyle birlikte, Fed’in 2026 para politikası yönelimi ve faiz patikası açısından kritik bir dönemin başlayacağı tahmin ediliyor.