Londra Altın Piyasası Birliği'nden 2025 yıl sonu altın ve gümüş tahmini: Piyasalarda rekor beklentisi!
Londra Altın Piyasası Birliği'nin yaptığı 2025 Yıllık Değerli Metaller Tahmin Anketi sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre altın ve gümüş piyasasında yükseliş beklentisi güçleniyor. 2025 için fiyat tahminleri dikkat çekiyor.
Londra Altın Piyasası Birliği'nin (LBMA) 2025 Yıllık Değerli Metaller Tahmin Anketi, altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş beklentilerini doğruladı. Ankete katılan 30 analist, her iki metalde de artış öngörüyor. 2025 yılı için altının en düşük 2 bin 250 dolar, en yüksek 3 bin 290 dolar seviyelerine ulaşabileceği tahmin edilirken, ortalama fiyat beklentisi 2 bin 736 dolar olarak belirlendi. Gümüş için ise alt sınır 24 dolar, üst sınır ise 43.50 dolar olarak öngörülüyor.
FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Analistlere göre, 2025 yılında altın fiyatlarını belirleyecek en önemli üç faktör:
- ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları
- Merkez bankalarının altın talebi
- Küresel jeopolitik riskler
ALTINDA TAHMİNİ FİYAT ARALIKLARI
Analistlerin ortalama tahminine göre 2025 yılında altın fiyatlarının 2.736 dolara ulaşması bekleniyor. En düşük tahmin 2 bin 500 dolar, en yüksek tahmin ise 2 bin 925 dolar seviyesinde. Altının test edebileceği seviyeler ise 2 bin 250 ila 3 bin 290 dolar arasında değişiyor.
- En iyimser tahmin: Sumitomo Corp, 2.925 dolar/ons
- En kötümser tahmin: Robin Bhar Metals Consulting, 2.500 dolar/ons
- En yüksek beklenti: Capitalight Research, 3.290 dolar
- En düşük beklenti: Mitsubishi Company, 2.250 dolar
GÜMÜŞTE 43.50 DOLAR HEDEFLENİYOR
Gümüş için 2025 yılı fiyat beklentisi 32.86 dolar olarak belirlenirken, en yüksek tahmin 36.50 dolar, en düşük tahmin ise 28.25 dolar seviyesinde. 6 ekonomist, fiyatların 2025’te 40 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.
- En iyimser tahmin: MKS PAMP, 36.50 dolar
- En kötümser tahmin: ABC Refinery, 28.25 dolar
- En yüksek beklenti: Metals Research, 43.50 dolar
- En düşük beklenti: Natixis, 24 dolar
Bu tahminler, güçlü yatırım talebi ve endüstriyel kullanımın artışıyla destekleniyor. Altın ve gümüş piyasaları, Fed kararları ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürebilir.
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