Lotus hisseleri LOT adıyla halka açılıyor

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 07:00

Geely'ye ait olan İngiliz otomobil üreticisi Lotus, özel satın alma şirketi olan L Catterton Asia Acquisition Corp ile birleşeceğini duyurdu. caranddriver.com'un haberine göre birleşik şirketin Lotus Technology Inc. adını koruması ve tahmini birleşik işletme değerinin yaklaşık 5.4 milyar dolar olması bekleniyor.

Geely ve diğer mevcut Lotus sahiplerinin birleşik şirketteki paylarını korumaları ve toplamda yüzde 89.7'lik bir paya sahip olmaları bekleniyor.

Lotus'un adi hisselerinin halka arzdan sonra Nasdaq'da "LOT" sembolü altında listelenmesi bekleniyor.

Lotus'u satın alan yeni satın alma şirketinin, şampanyadan giyime kadar her şeyi üreten şirketlere sahip olan Fransa merkezli lüks mallar devi LVMH ile ilişkili olduğu da açıklandı.

ÜRETİM PLANLARI DEĞİŞMEYECEK

Geely CEO'su Qingfeng Feng gemiyi yönetmeye devam edeceği ve üretim planlarının değişmeyeceği tahminleri de yapıldı.

Lotus Genel Müdürü Matt Windle aralık ayında yeni Emira modeli için 10 binden fazla sipariş aldığını ve bu satışların üçte birinden fazlasının Amerika'da gerçekleştiğini söyledi.

Ayrıca Emira'nın piyasaya sürüldüğü Goodwood 2021 ile Goodwood 2022 arasındaki dönemde Lotus, önceki altı yılın toplamından daha fazla otomobil sattı.

LOTUS TARİHİ

Lotus, Colin Chapman'ın 1952 yılında kurmasından bu yana birkaç kez el değiştirdi.

Chapman'ın ölümünün ardından şirket General Motors ve Toyota tarafından satın alınmadan önce iflasın eşiğine geldi.

Şirket en sonunda, o dönemde Bugatti'nin de sahibi olan İtalyan işadamı Romano Artioli'ye satıldı.

2017 yılında Zhejiang Geely Holding Group Lotus'un yüzde 51 hissesini satın aldı.

O tarihten bu yana Geely, Lotus'u modern otomobil üretim çağına taşımak için yüz milyonlarca dolar harcadı.