Mazda'nın yeni devi CX-90

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 07:00

Mazda'nın bu yıl satışa sunulması beklenen yeni modeli CX-90, turboşarjlı sıralı altı silindirli veya dört silindirli plug-in hibrit motor seçenekleriyle gelecek.

Mazda'da mevcut CX-9'un yerini alacak gibi görünen yeni CX-90, 340 beygirlik sıralı altı silindirli motor ve büyüyen platformuyla öne çıkıyor.

Bir süredir üst segmenti zorlayan Japon firma, CX-90'ın yeni platformu sayesinde hedeflerini CX-9'un şimdiye kadar yaptığından daha yükseğe koymak istiyor.

Bu platform, 48 voltluk bir hibrit sistemi de içeriyor. Bu sistemin 3.3 litrelik sıralı altılı silindirli motor seçeneğinde de bulunacağı iddia edildi.

Ayrıca 2.5 litrelik sıralı dört silindirli benzinli motor ve 17.8 kWh pil paketi ile 323 beygir gücü ve 500 Nm tork üreten bir hibrit seçenek de saışa çıkacak.

Her iki motor seçeneğinde de 8 ileri otomatik şanzımana yer verileceği de ifade edildi.