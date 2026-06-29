LPG fiyatlarına indirim yolda: Tarih ve tutar belli oldu

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda petrol ve motorin fiyatlarında görülen gerileme, LPG (otogaz) fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere LPG litre fiyatında 0,52 TL indirim yapılması öngörülüyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GERİLEME FİYATLARA YANSIDI

Dünya genelinde enerji piyasalarında aşağı yönlü seyir, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yönelik indirim beklentilerini destekliyor. Brent petrol ve rafine ürün fiyatlarındaki düşüşün ardından LPG kullanıcıları için indirim ihtimali öne çıktı. Söz konusu 52 kuruşluk indirimin doğrudan pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında ise şimdilik yeni bir değişiklik öngörülmüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 62,29 TL

62,29 TL Motorin: 64,57 TL

64,57 TL LPG: 31,99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 62,11 TL

62,11 TL Motorin: 64,39 TL

64,39 TL LPG: 31,39 TL

Ankara

Benzin: 63,23 TL

63,23 TL Motorin: 65,64 TL

65,64 TL LPG: 31,97 TL

İzmir