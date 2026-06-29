TÜİK'ten haziran bilançosu: Ekonomik güvende artış var ama iyimserlik yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre ekonomik güven endeksi, mayıs ayında 97,2 seviyesinde bulunurken haziran ayında yüzde 1,8 artarak 98,9'a yükseldi.

TÜM GÜVEN ENDEKSLERİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Haziran ayında bir önceki aya göre tüm alt güven endekslerinde yükseliş kaydedildi.

Tüketici güven endeksi yüzde 2,5 artışla 85,8'den 87,9'a çıktı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 artarak 101,0'dan 102,0 seviyesine yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artışla 109,0'dan 110,5'e ulaştı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 artarak 112,5'ten 112,8'e yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,1 artışla 82,1'den 83,0 seviyesine çıktı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomik güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alıyor. Endeksin 100'ün üzerinde olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'ün altında bulunması ise kötümserliği ifade ediyor.

Haziran ayında endeks yükseliş göstermesine rağmen 98,9 seviyesiyle 100 eşik değerinin altında kalmayı sürdürdü.

TÜİK, reel kesim güven endeksine ilişkin verilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'nden (EVDS) alındığını bildirdi.