Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜİK'ten haziran bilançosu: Ekonomik güvende artış var ama iyimserlik yok

TÜİK'ten haziran bilançosu: Ekonomik güvende artış var ama iyimserlik yok

29.06.2026 10:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TÜİK'ten haziran bilançosu: Ekonomik güvende artış var ama iyimserlik yok

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 artarak 98,9 seviyesine yükseldi. Tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat olmak üzere tüm alt endekslerde artış kaydedildi. Endeks, hazirandaki bu toparlanmaya rağmen 100 eşik değerinin altında kalarak genel ekonomik duruma yönelik kötümser bölgede kalmayı sürdürdü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre ekonomik güven endeksi, mayıs ayında 97,2 seviyesinde bulunurken haziran ayında yüzde 1,8 artarak 98,9'a yükseldi.

TÜM GÜVEN ENDEKSLERİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Haziran ayında bir önceki aya göre tüm alt güven endekslerinde yükseliş kaydedildi.

Tüketici güven endeksi yüzde 2,5 artışla 85,8'den 87,9'a çıktı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 artarak 101,0'dan 102,0 seviyesine yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artışla 109,0'dan 110,5'e ulaştı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 artarak 112,5'ten 112,8'e yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,1 artışla 82,1'den 83,0 seviyesine çıktı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomik güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alıyor. Endeksin 100'ün üzerinde olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'ün altında bulunması ise kötümserliği ifade ediyor.

Haziran ayında endeks yükseliş göstermesine rağmen 98,9 seviyesiyle 100 eşik değerinin altında kalmayı sürdürdü.

TÜİK, reel kesim güven endeksine ilişkin verilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'nden (EVDS) alındığını bildirdi.

İlgili Konular: #tüik #ekonomik güven endeksi

İlgili Haberler

Eskiden öğrenci ve dar gelirlinin uğrak yeriydi şimdi emekli de orada
Eskiden öğrenci ve dar gelirlinin uğrak yeriydi şimdi emekli de orada Mağazalardaki yüksek etiket fiyatları nedeniyle tüketici ikinci el ürünlere yöneldi.
Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: 1 Temmuz'da tüm kurallar değişecek
Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: 1 Temmuz'da tüm kurallar değişecek SEDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle trafik sigortasında değer kaybı, parça değişimi ve tazminat süreçlerini sil baştan düzenleyen yeni kurallar temmuzda yürürlüğe giriyor.
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 29 Haziran 2026 Pazartesi...
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 29 Haziran 2026 Pazartesi... 29 Haziran 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 29 Haziran 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...