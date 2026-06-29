Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: 1 Temmuz'da tüm kurallar değişecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" başlıklı tebliği, 12 Haziran 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Trafik sigortasında hasar, değer kaybı, parça değişimi ve tazminat süreçlerine ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni hükümler, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

DEĞER KAYBI BAŞVURUSUNDA YENİ UYGULAMA

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri araç değer kaybına ilişkin oldu.

Buna göre, trafik kazası sonrasında araç hasarı nedeniyle sigorta şirketine başvuran hak sahibi, ayrıca bir başvuru yapmasa bile değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak. Sigorta eksperi, araçta oluşan değer kaybını hasar raporunda ayrıca belirtecek.

Sigorta şirketleri ise hesaplanan değer kaybı tutarını, nihai eksper raporunun kendilerine ulaşmasını takip eden iş günü içerisinde hak sahibine bildirmekle yükümlü olacak.

ORİJİNAL PARÇA KULLANIMIYLA İLGİLİ KURALLAR DEĞİŞTİ

Yeni tebliğle araç onarımlarında hangi durumlarda orijinal, eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça kullanılacağı ayrıntılı şekilde düzenlendi.

Buna göre, hasar gören orijinal parçanın onarılması mümkün değilse öncelikle orijinal parça ile değiştirilmesi gerekecek. Ancak araç sahibinin onay vermesi veya orijinal parçaya ulaşılamaması halinde eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parça kullanılabilecek.

Hasarlı parçanın orijinal olmadığı durumlarda ise öncelik yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parçaya verilecek. Bu seçeneklerin mümkün olmaması halinde orijinal parça kullanılabilecek.

Sigorta şirketleri, eşdeğer parça kullanımının mümkün olduğunu ispat etmekle yükümlü olacak.

Düzenlemede ayrıca, kullanılan parçalar nedeniyle araçta değer artışı oluşması halinde bu farkın tazminattan düşülemeyeceği açıkça hükme bağlandı.

AĞIR HASARLI ARAÇLAR İÇİN YENİ ŞART

Yeni düzenlemeye göre, eksper raporuyla ağır hasarlı olduğu belirlenen araçlarda sigorta şirketinin tazminat ödeyebilmesi için aracın trafikten çekildiğini gösteren "trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesinin ibraz edilmesi gerekecek.

Söz konusu belge sunulmadan tazminat ödemesi yapılamayacak.

KAZA YERİNİ TERK EDENLERE RÜCU EDİLEBİLECEK

Tebliğle birlikte sigorta şirketlerinin sigortalıya rücu edebileceği durumlar da yeniden düzenlendi.

Buna göre, sürücünün can güvenliği nedeniyle olay yerinden uzaklaşması veya yaralıların tedavisi amacıyla sağlık kuruluşuna gitmesi gibi zorunlu haller dışında, kaza yerini terk etmesi ya da kaza tespit tutanağı, alkol raporu gibi gerekli belgelerin düzenlenmesini engellemesi halinde sigorta şirketleri, ödedikleri tazminatı sigortalıdan talep edebilecek.

DİJİTAL BİLDİRİM SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

Düzenlemeyle "kalıcı veri saklayıcısı" tanımı da genel şartlara eklendi.

Buna göre kısa mesaj, e-posta, mobil uygulamalar ile e-Devlet ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden kurulacak sistemler, resmi bildirim araçları arasında yer alacak.

Trafik sigortasına ilişkin yeni düzenlemeler, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanacak.