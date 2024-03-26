LPG Piyasasında stok yükümlülük listesi yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı, "LPG Piyasasında 1 Nisan 2024 -31 Mart 2025 Dönemi Ulusal Stok Yükümlülük Listesi"ni yayımladı.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:07
LPG Piyasasında stok yükümlülük listesi yayımlandı
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EPDK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aygaz 69 bin 2 ton ile en fazla stok tutacak şirket olarak listede yer aldı. Aygaz'ı 33 bin 310 ton ile Petrol Ofisi ve 26 bin 82 ton ile Shell&Turcas Petrol izledi.

"LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar" kapsamında LPG dağıtım lisansı sahibi şirketlerin tutması gereken stok miktarları, stok tutulması gereken dönem başlamadan önce Kurum internet sitesinde ilan ediliyor.

İlan edilen stok miktarına ilişkin itirazlar bir hafta içerisinde Kuruma bildiriliyor ve söz konusu itirazlar değerlendirildikten sonra nihai stok miktarlarının kesinleşmesinin ardından Kurum internet sitesinde ilan ediliyor.

LPG DAĞITICI LİSANSI

SAHİBİNİN UNVANI

 

Tutması Gereken Stok Miktarı (ton)

(1 Nisan 2024 - 31 Mart 2025)
Aygaz Anonim Şirketi 69.002
Petrol Ofisi Anonim Şirketi 33.310
Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi 26.082
İpragaz Anonim Şirketi 25.028
Likitgaz Dağıtım Ve Endüstri Anonim Şirketi 22.310
BP Petrolleri Anonim Şirketi 19.628
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi 12.332
TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi 9.225
Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi

5.932

 


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